Wie Udo Jürgens zum Weltstar wurde – «Trotz aller Fehler war er ein Mann mit Haltung» Eine von seinen Kindern kuratierte CD-Box zeichnet das ausschweifende Leben des Entertainers in Liedern nach. Sohn John Jürgens sagt, was diese bedeuten. Tobias Haberl

Er war in New York – und liess auch sonst nichts aus in seinem Leben: Udo Jürgens, hier 1981 im Central Park. Foto: BMC-Picture/Ariola-Archiv

Drei Jahre vor seinem Tod wurde Udo Jürgens gefragt, ob er mehr Angst vor dem Tod oder dem Sterben habe. «Vor dem Sterben», antwortete er damals. Immerhin gebe es Tausende Arten abzutreten, und er könne nur hoffen, dass das Schicksal gnädig mit ihm sei und sich das Leiden in Grenzen halte. Er hat dann, nach allem, was man weiss, nicht gelitten an diesem 21. Dezember 2014. Ist beim Spazierengehen einfach umgefallen, an einem Sonntagnachmittag am Bodensee, drei Wochen nach einem fulminant umjubelten Konzert seiner «Mitten im Leben»-Tournee in Zürich.