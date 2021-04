Viel Vertrauen verspielt: CS-CEO Thomas Gottstein. Foto: Keystone

Das ging gründlich daneben. Eigentlich wollte die CS-Führungsriege unter Thomas Gottstein den Eindruck vermitteln, die Bank habe zwar mit spekulativen Fonds viel Geld verloren, aber ihre Hausaufgaben gemacht und die Risiken im Griff. Was sich stattdessen herausstellte: dass die Verluste beim Hedgefonds Archegos nochmals um satte 600 Millionen Franken höher sind als bisher bekannt. Wir sind jetzt bei 5 Milliarden Franken, welche die CS in einem Finanzkonstrukt verlor, das von einem wegen Insidergeschäften verurteilten Spekulanten geführt wurde.

Die Bank steht de facto schon fast unter staatlicher Aufsicht.

Weiter wurde bekannt, dass die Finanzmarktaufsicht Finma gleich zwei Untersuchungen eröffnete. Eine wegen Archegos, dazu eine zweite wegen Greensill, des anderen spektakulären Milliardenlochs, das sich bei der CS in den letzten drei Monaten aufgetan hat.

Weiterhin läuft eine Untersuchung wegen der Spionageaffäre von letztem Jahr. Daneben gibt es die Amerikaner, die Untersuchungen durchführen. Fazit: Die Bank steht de facto schon fast unter staatlicher Aufsicht.

Die Frage stellt sich, ob die CS mit der gegenwärtigen Führung in die Zukunft gehen kann.

Zu Recht, denn es ist offensichtlich, dass die Bank ihre Risiken nicht im Griff hat. Im Fall Archegos hat keine Sicherung funktioniert, als der Fonds dank manipulativer Kurstreiberei plötzlich im Wert explodierte. Rund 10 Milliarden Kredit gab die CS dem Hedgefonds Archegos – zumindest ging man bisher davon aus. Wenn es indessen zutrifft, was das «Wall Street Journal» neu schreibt, war es sogar doppelt so viel. In diesem Fall hätten die Banker sogar die Existenz der zweitgrössten Schweizer Bank riskiert.

Was am meisten irritiert: Es fehlt ganz offensichtlich die Einsicht. Unbeirrt von allen Verlusten wird von einem erfolgreichen Quartal gesprochen. Damit stellt sich die Frage, ob es möglich ist, mit der gegenwärtigen Führung in die Zukunft zu gehen.

Im freien Fall: Aktienkurs der Credit Suisse.

Fehler gefunden?Jetzt melden.