Hitze und Trockenheit – Waldbrandgefahr in der Schweiz wächst Die Temperaturen klettern in weiten Teilen der Schweiz auf über 30 Grad. Wegen der anhaltenden Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr.

Mehrere Kantone rufen bei Feuer im Freien zu Vorsicht auf und raten nur die vorgesehenen Feuerstellen zu benutzen. (Symbolbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

In der Schweiz werden in den kommenden Tagen im Süden und Westen bis zu 35 Grad erwartet. Auch in den anderen Landesteilen wird es über 30 Grad warm. Nochmals höhere Temperaturen könnte es dann kommende Woche geben.

Wegen der anhaltenden Trockenheit wächst die Waldbrandgefahr in der Schweiz. In Teilen von Wallis und Südbünden herrscht grosse Gefahr, Stufe 4 von 5. In der Romandie riefen die Kantone Freiburg und Neuenburg die Bevölkerung am Donnerstag zu besonderer Vorsicht auf.

Das Freiburger Amt für Wald und Natur empfiehlt, in und in der Nähe von Wäldern kein Feuer zu entfachen, wie es in einer Medienmitteilung schreibt. Es sei Pflicht, nur die dafür vorgesehenen Feuerstellen zu benutzen. Der Kanton Neuenburg empfiehlt, bei starken und böigen Winden auf Feuer im Freien zu verzichten.

Beide Kantone erklärten zudem, dass bei einer Erhöhung der Gefahr auf Stufe 4 von 5 ein Feuerverbot ausgesprochen werde. «Sollte diese Wetterlage anhalten, ist es wahrscheinlich, dass die Gefahrenstufe für Waldbrände in nächster Zeit ansteigt», teilte die Neuenburger Staatskanzlei mit.

Hitzewelle in Europa Feuerwehren im Dauereinsatz – «Das ganze Land brennt» Der Kanton Baselland hat derweil die Waldbrandgefahrenstufe 3, die für eine «erhebliche» Gefahr steht, ausgerufen. Das Entfachen von Feuer im Freien ist nur noch auf bestehenden Feuerstellen erlaubt und bedingt hoher Vorsicht. Gemäss der Karte des Bundes bestand am Donnerstag in fast der ganzen Westschweiz ausser Genf sowie den Deutschschweizer Kantonen Bern, Baselland, Solothurn, Basel-Stadt, Schaffhausen und Teilen der Kantone Aargau, Zürich, Graubünden erhebliche Gefahr. In weiten Teilen der Deutschschweiz war die Gefahr mässig, in Appenzell Ausserhoden und Genf gering. Massnahmen wie Feuerverbote ordnen die Kantone an. Diese können je nach Kanton unterschiedlich sein. Schweiz erlebt eine Tropennacht Zahlreiche Orte in der Schweiz haben eine Tropennacht hinter sic:. Von der Region Basel über Zürich und Neuenburg bis ins Tessin blieben die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag immer über 20 Grad. Wie SRF Meteo über Twitter mitteilte, war es in St. Chrischona bei Basel mit mindestens 23,6 Grad am wärmsten. In Neuenburg und in Gersau SZ wurden stets 21,3 Grad oder mehr gemessen. Auf dem Bantiger im Kanton Bern war es 21,2 Grad warm und auf dem Uetliberg in Zürich 21,7 Grad.

Tropische Nachtstunden erlebten auch die Einwohnerinnen und Einwohner in der Westschweiz und im Tessin. So sank die Temperatur in Vevey VD nicht unter 22,3 Grad und in Locarno nicht unter 21,6 Grad.

Von einer Tropennacht wird laut SRF Meteo gesprochen, wenn die Temperaturen bis 8 Uhr nicht unter 20 Grad fallen. Üblicherweise wird die tiefste Temperatur des Tages kurz nach Sonnenaufgang gemessen.

SDA/Isabelle Thommen

