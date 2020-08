Monatswetter Juli – Trockenster Juli seit Messbeginn Viel Sonnenschein und heisse Temperaturen zum Monatsende. Aber kaum Wasser, das vom Himmel fiel. Ambros Werner

Erfrischende Abkühlung im Gemsberg-Brunnen. Foto: Dominik Plüss

Seit 1864 war kein Basler Juli trockener als der diesjährige. Trotz Tiefdruckeinfluss in den ersten beiden Monatsdritteln wurden an der Basler Messstation nur knapp 6 Millimeter Regen verzeichnet. Die einzigen Tage im vergangenen Juli, an denen eine Niederschlagsmenge über einem Millimeter verzeichnet wurde, waren der 15. und der 16. Juli. Nennenswerte Niederschläge kamen nur im Zuge dieses Kaltfrontdurchgangs aus Westen zustande. An diesen beiden Tagen blieben auch die Tageshöchsttemperaturen unterhalb der 20-Grad-Marke.