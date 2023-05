Jazzfestival Basel – Triumph in der zweiten Spielhälfte Der italienische Pianist Stefano Bollani läutete am Montag im Stadtcasino die letzte Runde des diesjährigen Jazzfestivals Basel ein. Der Star des Abends stand indes am Dirigentenpult: Nil Venditti.

Nick Joyce

Stefano Bollani (l., am Flügel) und die italienisch-türkische Dirigentin Nil Venditti (r.) spielten am Montag im Stadtcasino Basel auf. Foto: Jean Jacques Schaffner

Man mag Stefano Bollani auf Anhieb, als der italienische Jazzpianist, Filmkomponist und Schriftsteller am Montagabend im Stadtcasino erscheint. Schon seine englischsprachige Anmoderation steckt voller Charme und Humor, am Flügel brilliert Bollani mit seinem flinken Spiel und seinem leichten Anschlag.

Die Musik, die der gebürtige Mailänder mit Jahrgang 1972 generiert, gefällt allerdings weniger. Bollani ist nämlich ein unverbesserlicher Vielspieler mit einer ruhelosen linken Hand, die die Melodieführung in der rechten mit dichten Akkorden und tuckernden Riffs immer wieder unterwandert. Zudem wirken die Eigenkompositionen, die Bollani zuerst solo und dann im Trio mit Gabriele Evangelista (Bass) und Bernardo Guerra (Schlagzeug) vorträgt, wie Virtuositätsbeweise, an denen er sich gar aufwendig abarbeitet.

Bevor das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung der jungen italienisch-türkischen Dirigentin Nil Venditti Bollanis «Concerto Verde» anstimmt, spielt es sich mit der Ouvertüre aus Leonard Bernsteins Oper «Candide» warm. Im Verlauf dieses kurzen Klassikers des populären Orchesterrepertoires ringt Venditti dem Sinfonieorchester Basel mit viel Energie und wenig Theatralik zunehmend Kanten und Nuancen ab: «Candide» hat selten so farbenfroh und mitreissend geklungen.

Während des «Concerto Verde» sucht Venditti mit kurzen Blicken über ihre linke Schulter immer wieder den Augenkontakt zu Bollani am Flügel. Zwischen den beiden entsteht bald eine prickelnde Dynamik, die über die Schwächen des Werks hinweghilft. Auf Tonträger klingt das 2021 in Buenos Aires uraufgeführte Konzert wie ein orchestral aufgebauschter Abend in der Piano-Bar, bei seiner Schweizer Premiere kommt es wie ein impressionistisches Klanggemälde daher.

So triumphal gelingt Venditti, Bollani und dem Sinfonieorchester Basel das «Concerto Verde», dass die vom begeisterten Publikum eingeforderten Zugaben nachgekleckert wirken. Auf die fahrige Orchesterfassung von Astor Piazzollas «Libertango» hätte man gut verzichten können, diese Interpretation geht aber auch schnell vergessen. In Erinnerung bleibt einem die schiere Spielfreude, die man an diesem Abend miterleben durfte – allen Vorbehalten gegenüber dem aufgeführten Repertoire zum Trotz.

Das Jazzfestival Basel 2023 Infos einblenden Offiziell geht das Jazzfestival Basel 2023 erst am Mittwoch, den 17. Juni, mit einem Konzert des Alfredo Rodriguez Cuban Trio zu Ende. Veranstalter Urs Blindenbacher von der Basler Konzertagentur Offbeat blickt aber jetzt schon auf eine erfolgreiche Ausgabe zurück. Seit dem 19. April habe das Jazzfestival etwa 10’500 Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt, schreibt Blindenbacher in einer Pressemitteilung. Der grosse Publikumsandrang sei in Zeiten steigender Kosten für Technik, Werbung, Logis, Verpflegung und Personal besonders wichtig. Allein die Künstlerinnen- und Künstlergagen seien in den letzten Jahren um 40 Prozent gestiegen. (nj) www.offbeat-concert.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.