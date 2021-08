Kolumne von Markus Somm - Triumph der Liebe

Zu wem sich ein Mensch hingezogen fühlt, wie er seine sexuelle Identität bestimmt, geht den Staat nichts an : Gestellte gleichgeschlechtliche Trauung zwischen zwei Männern vor dem Stadthaus Zürich (10. August 2021). Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die jüngste Umfrage von Tamedia hat ergeben, dass 64 Prozent der Schweizer und Schweizerinnen die sogenannte Ehe für alle annehmen möchten. Damit würden homosexuelle Paare den heterosexuellen gleichgestellt: Jedermann, jede Frau kann heiraten, wen sie will – und lässt sich auf die gleiche Packung von Rechten und Pflichten ein. Bis dass der Tod euch scheidet – oder auch etwas früher. Zwar ist es bloss eine Umfrage, dennoch dürfte sich bis zum 26. September, wenn wir darüber abstimmen, an diesem Befund kaum viel ändern. Längst, so darf man sagen, ist die Ehe für alle für sehr viele Leute eine Selbstverständlichkeit geworden.

