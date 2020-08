Corona-Regeln am US Open – «Tritt man über die gelbe Linie, wird man disqualifiziert» Die Schweizerinnen Viktorija Golubic, Jil Teichmann und Stefanie Vögele erzählen aus ihrem aussergewöhnlichen Alltag am US Open zu Corona-Zeiten. Simon Graf

Minigolf und Lounges, um sich zu entspannen. Wo sonst die Zuschauer strömen, können nun die Spieler relaxen. Foto: Keystone

Jil Teichmann hat in New York eine neue Netflix-Serie für sich entdeckt: «How to Get Away with Murder». Der ideale Zeitvertreib für ihr Leben in der Tennis-Blase. Die US-Serie umfasst sechs Staffeln mit 90 Folgen. «Keine Angst, ich habe nicht die Absicht, jemanden umzubringen!», sagt die 23-Jährige im Zoom-Interview und lacht herzhaft in ihre Chirurgenmaske. «Ich lerne nun alles über das amerikanische Rechtssystem. Das hat mich schon immer interessiert.»