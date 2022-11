Fäkalbakterien in Kleinlützel – Trinkwasser seit einer Woche verunreinigt – und keiner wusste davon Die Gemeinde Kleinlützel beschuldigt das Labor, nicht rechtzeitig über das belastete Wasser informiert zu haben. Dabei blieb die Warnung im eigenen Spamfilter hängen. Alexander Müller

Die Gemeinde Kleinlützel ruft die Einwohner des Weilers Huggerwald dazu auf, per sofort das Trinkwasser abzukochen. Im Wasser, das aus dem Reservoir Huggerwald stammt, sind Fäkalbakterien nachgewiesen worden. Ganz genau haben die Tests ergeben, dass sich pro 100 Milliliter Wasser 22 Escherichia coli und 47 Enterokokken tummeln. Damit sind die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an das Trinkwasser nicht erfüllt: Es dürften überhaupt keine Fäkalbakterien nachweisbar sein.

Betroffen sind nur jene mehrere Dutzend Einwohner, die im Weiler Huggerwald leben, der zur Gemeinde Kleinlützel gehört. Das Trinkwasser für die Bewohner des übrigen Gemeindegebiets werde aus einem anderen Reservoir gespeist, erklärt Bauverwalter Thomas Spano auf Anfrage.

Die Gemeinde Kleinlützel hat am Montag über die Verunreinigung informiert. Die Trinkwassertests hingegen sind bereits fast eine Woche früher, nämlich am 1. November, durchgeführt worden. Die Gemeinde weist die Verantwortung an der verspäteten Mitteilung jedoch in einer ersten Reaktion von sich: Die Schuld für die verspätete Anwohnerinformation liege bei der Firma Bachema, «die es versäumt hat, uns umgehend über das Ergebnis der Trinkwasserkontrolle zu informieren», schrieb der Gemeinderat in der Mitteilung vom Montag ein wenig voreilig.

Inzwischen musste die Gemeinde nämlich feststellen, dass sie sehr wohl gewarnt wurde – per E-Mail. Bachema habe ein Warnsystem, bei dem der Auftraggeber per E-Mail unverzüglich informiert werde, sobald bei einer eingeschickten Trinkwasserprobe ein mikrobiologischer Messwert über dem gesetzlichen Höchstwert liege, erklärt Bachema-Geschäftsleitungsmitglied Annette Rust. «Das Warnprinzip hat in diesem Fall erfolgreich informiert.»

Die E-Mails sind jedoch offenbar im Spamfilter hängen geblieben. Sowohl die Bachema als auch Kleinlützels Bauverwalter Spano verweisen darauf, dass inzwischen Massnahmen ergriffen wurden, dass dies in einem nächsten Fall nicht mehr passieren kann. So werden die Mails laut Spano künftig an verschiedene Empfänger in der Gemeinde gesendet. Spano selbst ist erst seit knapp zwei Monaten in seinem Amt.

Zähneputzen nur mit abgekochtem Wasser

Noch unbekannt ist derzeit auch der Grund für die Verunreinigung. Als Sofortmassnahme wird seit Montagmittag das Trinkwasser mit Chlor versetzt. Bis die Trinkwasserversorgung wieder im normalen Rahmen funktioniert, kann es mehrere Tage dauern.

Die Gemeinde empfiehlt, das Trinkwasser für die meisten Anwendungen zu erhitzen, um allfällige Krankheitserreger abzutöten. Also beispielsweise für das Zähneputzen, das Abwaschen des Geschirrs oder das Waschen von Lebensmitteln, die nicht gekocht werden. Selbst für die Nutzung in einer Kaffeemaschine oder als Trinkwasser für empfindliche Haustiere sei ein Abkochen des Wassers empfohlen.

Die Geschirrspülmaschine könne man hingegen normal benutzen, wenn die Temperatur mindestens 80 °C betrage. Zum Putzen, Wäschewaschen oder zum Duschen könne das verunreinigte Wasser normal genutzt werden.



