Swiss holt Vorzeigeflotte C-Series vom Himmel

Zuvor war es mehrfach zu Problemen mit Flugzeugen des Typs Airbus A220 (früher Bombardier C-Serie) gekommen. Zuletzt musste am Dienstagmorgen Flug LX359 auf dem Weg von London-Heathrow nach Genf ausserplanmässig in Paris landen. In allen Fällen fiel je ein Motor aus, wie «Aerotelegraph» berichtet. Das Portal zitiert aus einer Mitarbeiterinformation im Intranet von Swiss: «Der Vorfall lief in einem ähnlichen Muster ab wie die vorhergehenden Fälle. Während des Steigflugs gab es einen hörbaren Triebwerksdefekt, worauf das Triebwerk gemäss Checklist ausgeschaltet wurde.»

Die Luftfahrtbehörde der USA hatte gemäss «Aerotelegraph» bereits am 26. September eine Lufttüchtigkeitsanweisung herausgegeben, die zusätzliche Checks der Triebwerke von Herstellers Pratt & Whitney verlangt.