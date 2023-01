Letzter Tag wird nicht verzinst – Trick der Pensionskassen soll die Versicherten Millionen kosten Der Basler Stefan Burkhalter ist beim Berechnen seines Guthabens bei der Pensionskasse Basel-Stadt auf eine kaum beachtete Praxis bei der Zinsberechnung aufmerksam geworden. Leif Simonsen

Stefan Burkhalter hat berechnet, dass ihm 21.25 Franken zu wenig ausbezahlt worden seien. Dagegen will er sich vor Gericht wehren – auch für die anderen Pensionskassenangehörigen. Foto: Dominik Plüss

Stefan Burkhalter ist kein unbeschriebenes Blatt in der Basler Verwaltung. Der Sozialversicherungsfachmann und Bankexperte bezeichnet sich als einen freundlichen Mitmenschen. Aber Ungerechtigkeiten könnten ihn in einen ziemlich unangenehmen Zeitgenossen verwandeln. Im Mai 2021 klagte er beispielsweise, dass die Verwaltungsratswahlen der Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) nicht unabhängig überwacht würden. Burkhalter, selbst PKBS-Aktivversicherter, war mit seiner Kandidatur gescheitert. Seine Kritik am Wahlverfahren fiel nicht auf fruchtbaren Boden.