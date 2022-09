Ein Roman wie ein Escape Room – «Treue» von Hernan Diaz ist ein Meisterwerk Wer dieses Buch liest, wird erst ganz am Schluss den Schlüssel der Erkenntnis in den Händen halten. Vorher gilt: Halten Sie es für möglich, dass alles ganz anders ist, als es berichtet wird! Markus Wüest

Hernan Diaz wuchs in Schweden auf, lebt aber jetzt in New York City. Foto: Jason Fulford

Helen Rask muss man sich so vorstellen: eine junge Frau aus gutem Haus, die eine sehr, sehr ungewöhnliche Jugend hinter sich hat. Die Amerikanerin mit Wurzeln in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates New York, zog in den Roaring Twenties mit ihren Eltern durch halb Europa. Ihr Vater verstieg sich zwar immer mehr in abstrusen Theorien, förderte aber von Beginn weg ihr aussergewöhnliches Talent. Helen konnte ganze Passagen von Vorträgen unmittelbar auswendig wiedergeben. Nach Belieben auch rückwärts. Sie verstand etwas von Philosophie und war auch ein As in Mathematik.