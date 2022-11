Beschränkte Liftnutzung in Reinach – Treppensteigen als Massnahme gegen die drohende Energielücke Die Gemeinde Reinach erlaubt ihren Angestellten das Benutzen des Liftes nur noch in Ausnahmefällen. Zwecks Energiesparen ist in den Büros nur noch Stosslüften erlaubt. Simon Erlanger

Zum Glück ist das Gemeindehaus von Reinach nur drei Stockwerke hoch. Denn hier ist die Benutzung des Liftes nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Ob aber die Glasfassade dem Energiesparen förderlich ist, bleibt offen. Foto: zVg

In Reinach darf das Gemeindepersonal nur noch in Ausnahmefällen den Lift der Gemeindeverwaltung benutzen. Dieser Beitrag an die Fitness der Angestellten ist Teil der Massnahmen, mit der die Gemeinde Reinach im Zeichen der durch Energiewende und Ukrainekrieg entstandenen Energiekrise ihren Energieverbrauch drosseln will.

Reinachs Spar-Beitrag

«Mit den Veränderungen leistet Reinach einen Beitrag, um das Risiko einer Energiemangellage zu senken», so Reinach in einer Medienmitteilung. «Die Energiesituation ist derzeit aus den bekannten Gründen sehr angespannt. Die Gemeinde Reinach hat beschlossen, ihrerseits mit verschiedenen Massnahmen den Energieverbrauch zu drosseln. Raumhygienische und sicherheitsrelevante Aspekte wurden dabei mit einbezogen.»

Alles wird kälter

So wird im Gemeindehaus, den Primarschulen, den Kindergärten, der Musikschule und den Werkhöfen die Raumtemperatur um zwei Grad gesenkt. «Auch die Temperatur von Warmwasser wurde, soweit gesundheitlich unbedenklich, reduziert», berichtet die Gemeinde. «Die öffentlichen Brunnen, die mit Umwälzpumpen betrieben werden, wurden abgeschaltet. Bei Beleuchtungen im Innen- und Aussenbereich wird mit LED-Leuchtmitteln Energie gespart.

Die Weihnachtsbeleuchtung in den Innenräumen der Gemeinde ist in diesem Jahr verboten. Eine öffentliche Weihnachtsbeleuchtung werde es aber auch in diesem Jahr geben, allerdings mit Einschränkungen.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.