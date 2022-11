Appell der Gemeinden – Treppe statt Lift und E-Bike statt Auto Die drohende Energiekrise scheint die Gemeinden auf kreativen Lösungen zu bringen. So wurde in Liestal ein Gebot zur Nichtbenutzung der Lifte definiert. In Münchenstein dagegen soll auf E-Bikes als Ersatz für fossil betriebene Fahrzeuge umgestellt werden. Tobias Burkard

Treppensteigen ist gesundheitsförderlich – und soll dabei helfen, Strom zu sparen. Foto: Keystone

Um einer drohenden Energiekrise vorzubeugen, hat der Bundesrat die Bevölkerung dazu aufgerufen, Strom zu sparen. Immer mehr Gemeinden wollen mit gutem Beispiel vorangehen. In Muttenz werden beispielsweise die Temperaturen in Räume, die regelmässig zum Aufenthalt dienen, auf 19 Grad Celsius gesenkt. Nun haben auch die Stadt Liestal und die Gemeinde Münchenstein ihre vorsorglichen Massnahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs beschlossen – und fallen dabei mit kreativen Ideen auf.

In Liestal wurde – neben einer Absenkung der Raumtemperatur, der Senkung der Wassertemperatur auf die minimal mögliche Temperatur und der Reduktion der Beleuchtung in den Gebäuden der Gemeinde – eine aussergewöhnliche Idee umgesetzt. So wurde ein Gebot zur Nichtbenutzung der Aufzüge definiert.

Dieses Gebot betrifft laut Stadträtin Pascal Meschberger vorwiegend Personen, die in der Verwaltung arbeiten: «Wann immer möglich, soll die Treppe anstatt des Lifts verwendet werden», sagt sie. Ihr sei klar, dass man niemanden dazu zwingen könne: «Wer trotzdem den Lift benutzen will, muss kein Arztzeugnis vorlegen», sagt sie. Die Aufzüge würden viel Energie verbrauchen, daher sei die Idee dieser Massnahme entstanden, so Meschberger.

Eine Flotte von fünf E-Bikes

Auch die Gemeinde Münchenstein hat einige Massnahmen zur Vorsorge gegen die drohende Energiekrise beschlossen. So wird seit Jahren kontinuierlich die momentane Strassenbeleuchtung durch LED-Leuchten ersetzt. Zudem kommunizierte die Gemeinde einen Verzicht auf die Beleuchtung der kommunalen Weihnachtsbäume. «Auch ein neues Trinkwasserpumpwerk mit optimierten Pumpen haben wir geplant», wie Gemeinderat Daniel Altermatt auf Anfrage sagt.

Eine weitere einfallsreiche Idee sticht ins Auge. Die Gemeinde will die fortlaufende Beschaffung von E-Bikes in den Abteilungen der Verwaltung vorantreiben: «Seit einigen Jahren werden fortlaufend E-Bikes für den regionalen Einsatz anstatt Autofahrten eingesetzt», so Altermatt. «Wir haben mittlerweile eine Flotte von fünf E-Bikes», fügt er hinzu.

Weitere Massnahmen Infos einblenden Absenkung der Wassertemperatur auf die minimal mögliche Temperatur

Absenkung der Raumtemperatur in definierten Räumen und Gebäuden

Reduktion oder Begrenzung der Beleuchtung in den Gebäuden oder im Einfluss der Stadt

liegenden Leuchtkörper im öffentlichen Raum Regulierung der Gebäudetemperatur in gemeindeeigenen Liegenschaften auf 20° Celsius

Verzicht auf die kommunale Weihnachtsbeleuchtung (Weihnachtsbäume)

Verbot der Verwendung von mobilen Klima- oder Heizgeräten in gemeindeeigenen

Liegenschaften

Weiterhin Anschlusspflicht an Fernwärmenetz bei Sondernutzungsplanungen

(Quartierplanungen, Ausnahmeüberbauungen nach einheitlichem Plan)

Auch das Gitterli leistet einen Beitrag

Auch das Volksbad Gitterli in Liestal teilt mit, dass bei der letzten Sanierung in den Jahren 2017 bis 2020 Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs getroffen worden seien. Zudem wurden Pläne erarbeitet, die den Energieverbrauch im Fall einer Kontingentierung der Stromlieferungen deutlich senken sollen. Dazu gehören Einschränkungen der Betriebszeiten und die Schliessung von einzelnen Becken: «Das Wellnessbecken im Aussenbereich verbraucht viel Energie», so der Geschäftsführer Christian Stäubli. Daher sei dies ein möglicher Kandidat für eine Schliessung.

Die Temperatur des Wassers könne man nicht weiter senken, wie Stäubli auf Anfrage sagt: «Die Wassertemperatur ist schon auf dem vom Verband Hallen- und Freibäder empfohlenen Minimum.» Die Sportlerinnen und Sportler seien auf sporttaugliche Temperaturen angewiesen. Das Gitterlibad ist auch ein offizieller Nachwuchsförderstützpunkt des Schweizer Schwimmverbands.

