Trend Präriegärten – Wie der Garten im Spätsommer nochmals aufblüht Im September haben die Präriegärten ihren Höhepunkt: Welche Gräser sich für die private kleine Prärie besonders gut eignen und worauf Sie bei der Gestaltung achten sollten. Sarah Fasolin

«Es ist das Zusammenspiel von Gräsern und Blüten, von Wind und Licht, das die Leute begeistert»: Präriegarten in Domat/Ems. Foto: Albrecht Fuchs

Wenn im Spätsommer viele Gartenbilder langsam an Farbe verlieren, geht es in den Präriegärten erst so richtig los. Die Gräser verfärben sich von Grün zu Gold, und viele Stauden, Rudbeckien, Astern oder die Fetthenne blühen erst jetzt. Kein Wunder, sind Besuchende jeweils hin und weg, wenn sie zum ersten Mal in einem Präriegarten stehen. «Es ist das Zusammenspiel von Gräsern und Blüten, von Wind und Licht, das die Leute begeistert», sagt die Landschaftsarchitektin Maja Tobler, die in Domat/Ems 2019 zusammen mit Studierenden der Gartenbauschule Oeschberg den grössten Präriegarten der Schweiz angelegt hat.

Eigentlich werden viele Pflanzen aus dem Prärie-Sortiment in der Schweiz schon lange kultiviert, und einige von ihnen gehören zum typischen Bild von Bauerngärten. Doch während sie in herkömmlichen Gartensituationen meist als Einzeldarsteller auftreten, werden sie in Präriegärten zusammen mit Gräsern kombiniert und somit jenem Ort nachempfunden, aus dem sie ursprünglich stammen: der nordamerikanischen Prärie.

Diese Wiesenlandschaft, die im mittleren Westen der USA und in Kanada anzutreffen ist, hat eine reiche Flora mit spätem Blütezeitpunkt – ideal für attraktive Gartenbilder im Spätsommer. Doch wie gestaltet man im Garten seine eigene kleine Prärie?

Grösse

Damit der Blick weit über Gräser und Blüten schweifen kann, braucht es eine gewisse Grösse. Ab etwa 100 Quadratmetern entstehe der Gesamteindruck eines Präriegartens, findet Ingmar Guldner, Gartenmeister im berühmten Berggarten Hannover, in dem ein grosser Präriegarten angelegt ist. Eine prärieartige Stimmung lässt sich aber auch auf kleinerer Fläche erzeugen: Davon ist die Pflanzenexpertin Maja Tobler überzeugt. «Sehr wichtig ist die Wiederholung», sagt sie. «Man sollte lieber weniger Arten miteinander kombinieren, diese dafür rhythmisch anordnen und so auswählen, dass nicht alle Stauden gleichzeitig blühen, sondern gestaffelt.»

Standort

Die Prärie wird in drei Typen unterschieden: die Hochgrasprärie, die auch während der Vegetationszeit immer mal wieder Regen bekommt und die Pflanzen entsprechend höher wachsen lässt. Die Mischgrasprärie, in der trockenere Bedingungen herrschen, die Artenvielfalt aber dennoch gross ist. Die Kurzgrasprärie, in der es trocken und heiss ist und der Boden über wenig Nährstoffe verfügt. «Damit man seinen Präriegarten aus den richtigen Pflanzenlisten zusammensetzt, muss man wissen, ob man es mit magerem oder nährstoffreicherem Boden zu tun hat», erklärt Tobler. Entscheidend sei aber auch, mit wie viel Niederschlag zu rechnen ist. Die Trockenheitskünstler sollten nicht mit jenen Pflanzen gemischt werden, die es gerne feucht und frisch haben.

Präriegarten – die besten Vorbilder Landschaftspark Landhaus Ettenbühl in Bad-Bellingen. Foto: PD Wenn Naturstandorte als Inspiration für Gartenbilder dienen und diese in akzentuierter Form im Garten umgesetzt werden, spricht man von naturalistischer Gartengestaltung. Wegbereiter für diesen Stil in Europa sind der niederländische Gartendesigner Piet Oudolf, der oft auch als «Vater der Präriegärten» bezeichnet wird, sowie der deutsche Pflanzenexperte Cassian Schmidt. Dessen Präriegarten am Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim bei Mannheim gehört zu den herausragenden Beispielen. Gartenatelier Domat/Ems in Graubünden: Hier befindet sich der wohl grösste Präriegarten in der Schweiz. Die Pflanzenexpertin Maja Tobler hat ihn 2019 zusammen mit Studierenden auf 2000 Quadratmetern angelegt. Darin sind viele Pflanzen aus Nordamerika, aber auch aus Asien vertreten. Besuche im Rahmen von Führungen. gartenatelier.org Vor dem Staatssekretariat für Migration in Wabern bei Bern ist eine grosse Staudenmischpflanzung mit vielen Präriearten zu sehen. Gestaltet wurde sie von Staudenexperte Axel Heinrich aus Zürich. Erreichbar mit dem Tram Nr. 9 bis Endstation. In Basel an der Nauenstrasse, zwischen Bahnhof und Aeschenplatz, hat die Pflanzplanerin Ute Rieper verschiedene Flächen mit Präriecharakter gestaltet. In den neu gestalteten Merian-Gärten ist ebenfalls eine Staudenfläche in der Nähe des Pächterhauses mit Präriewirkung zu sehen. In Uttwil TG ist der Arzneipflanzengarten der Vitaplant AG der Prärie nachempfunden. Geplant wurde diese Fläche von Pflanzplaner Pit Altwegg aus Freidorf. Der 1200 Quadratmeter grosse Staudengarten von Michael Schulz in Uettligen bei Bern setzt für diese Jahreszeit auf eine grosse Zahl Präriepflanzen wie Astern, Gräser, Amsonien und Sonnenhüte. schuepfenried.ch Grenznahes Ausland: Der Garten beim Vitra Design Museum in Weil am Rhein wurde vom bekannten niederländischen Gartenplaner Piet Oudolf gestaltet. Der Staudengarten beherbergt eine grosse Zahl von nordamerikanischen Stauden und Gräsern. Dank der grossen Fläche von 4000 Quadratmetern entsteht der Effekt einer natürlichen Graslandschaft mit Blütenstauden. design-museum.de Im Landschaftspark «Landhaus Ettenbühl» in Bad-Bellingen nahe Basel ist unter den rund 20 Themengärten auch einer der Prärie gewidmet. landhaus-ettenbuehl.de



Pflanzenmischung

Gräser dominieren das Erscheinungsbild. Garten von Piet Oudolf fürs Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Foto: PD

Obwohl die Prärie eine grosse Zahl an Blütenstauden beinhaltet, dominieren im Gesamtbild die Gräser. Je nach Prärietyp setzt sich die Wiesenlandschaft – der Name sagt es bereits – aus bis zu 90 Prozent Gräsern zusammen. «Die Balance zwischen Gräsern und Blütenpflanzen muss stimmen», sagt Maja Tobler. «Bei den hochwachsenden Stauden braucht es mindestens ein Fünftel Gräser, bei den niedrigen sogar noch mehr, bis zu einem Drittel.» Die einzelnen Gräser werden so verteilt, dass sie sich wie ein Netz über die Rabatte ziehen und so in Kontrast stehen zu den Blüten der Stauden.»

Bei der Wahl der Pflanzen gilt es zudem zu beachten, dass die Präriepflanzen aufgrund ihres anderen Wachstums- und Blührhythmus viel später austreiben als zum Beispiel europäische Stauden. Dadurch können sich Unkräuter im Frühling besser ausbreiten. Pflanzplaner Stephan Aeschlimann hat aus diesem Grund viele Präriepflanzen wieder aus seinem Schaugarten in Eriswil BE entfernt, da sie auf 800 m über Meer noch später austreiben als im Flachland.

Zur Förderung der Biodiversität werden öfter auch einheimische Wildstauden mit Präriepflanzen kombiniert.

Im Frühling und Frühsommer ist oft wenig los in diesen Pflanzungen. Bei den meisten als Präriegärten bezeichneten Pflanzenmischungen werden darum auch europäische Arten und Pflanzen aus anderen Vegetationszonen miteinbezogen, um diese Lücke zu füllen. Für die Förderung der Biodiversität werden öfter auch einheimische Wildstauden mit Präriepflanzen kombiniert.

Pflege

Die Präriepflanzen haben unterschiedliche Lebensmodi. Einige bilden Horste, andere Ausläufer, nochmals andere versamen sich selber. «Hat man seine Fläche vielleicht zu Beginn nach einem Plan angelegt, gilt es anschliessend die Dynamiken zu beobachten», erklärt Maja Tobler.

In einem Teil ihres Präriegartens breitet sich die Artemisia ludoviciana, die Silver Queen, gerne aus. Sie ganz zu entfernen, wäre schade gewesen, da sie mit ihrem feinen silbrigen Blatt viel zu den stimmungsvollen Präriebildern beiträgt. «Wir jäten alle zwei Jahre zwei Drittel und lassen nur ein Drittel stehen», so Tobler. Dadurch entstehen auch immer wieder freie Flächen, in denen sich selber versamende Pflanzen ansiedeln können. In kleinräumigen Gärten, so der Ostschweizer Pflanzplaner Pit Altwegg, müsse man häufiger korrigierend eingreifen. «Wichtig ist, dass man diesen Entwicklungen gegenüber auch tolerant ist», so Altwegg. Die Bilder der Prärie verändern sich fortlaufend.

Fehler gefunden?Jetzt melden.