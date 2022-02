Viel Geld für das Clara-Areal – Treibt der Kanton mit seiner Bodenpolitik die Preise in die Höhe? Linke Politiker sind über die explodierenden Bodenpreise besorgt. Der Markt sei «völlig durchgeknallt». Wie viel Schuld der Kanton daran trägt, ist umstritten. Andrea Schuhmacher Katrin Hauser

Der Kanton hat das Clara-Areal für eine Viertelmilliarde erworben. Bild: Pino Covino

In Basel-Stadt ist der Bodenpreis in den letzten 14 Jahren um 480 Prozent gestiegen: Das zeigt eine Statistik des Zürcher Immobilienberaters Fahrländer Partner AG. Diese Entwicklung bereitet linken Politikern Sorgen. SP-Grossrat Ivo Balmer sagt, dass der Bodenmarkt mittlerweile ein «völlig durchgeknallter» Markt sei. «Ich erhalte für unsere genossenschaftlichen Häuser teilweise Offerten von Investoren, die mir mehr als dreissigmal das zahlen würden, was wir jährlich an Miete einnehmen.» Balmer ist Präsident mehrerer Genossenschaften in der Region Basel.