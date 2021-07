Nach dem Rassismus-Vorfall - «Das ist traurig und armselig»

Nach dem Rassismusvorfall – «Traurig und armselig» Bei einem Olympia-Testspiel wurde der junge deutsche Nationalspieler Jordan Torunarigha rassistisch beleidigt – das Team ging danach vom Platz. Nun wehrt sich der Gegner.

Konnte sich auf den Support seiner Teamkollegen verlassen: Jordan Torunarigha wurde bei einem Test der deutschen Olympia-Auswahl gegen Honduras rassistisch beleidigt. Foto: Sven Simon (Imago Images)

Grosse Erregung nach dem Rassismus-Skandal beim Spiel der deutschen Olympiaauswahl. Der dunkelhäutige deutsche Spieler Jordan Torunarigha soll von einem Gegenspieler aus Honduras rassistisch beleidigt worden sein. Die deutsche Mannschaft setzte daraufhin ein deutliches Zeichen und verliess geschlossen den Platz. «Jordan war sehr aufgelöst», berichtet tags darauf Trainer Stefan Kuntz. Zum Abbruch kam es beim letzten Test vor dem Abflug zum Olympia-Start Richtung Tokio.

«Das war sowohl von meiner Mannschaft als auch Jordan ein sehr, sehr gutes Verhalten», lobte Kuntz sein Team nach der Partie in Wakayama und nannte die Beleidigungen «traurig und armselig». Das Team habe gemeinsam überlegt, ob der Angelegenheit noch weiter nachgegangen werden solle, sich aber dagegen entschieden. «Es ist auch ein starkes Statement von Jordan, dass er gesagt: ‹Okay, es reicht, damit ist das Ding abgeschlossen›», betonte Kuntz.

Das einzige Vorbereitungsspiel des Teams von Kuntz, das über dreimal 30 Minuten angesetzt war, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und endete durch den Abbruch mit 1:1. «Nachdem sich die Situation ein bisschen beruhigt hat, kam auch der gesamte Kader von Honduras rüber zu uns zur Bank und hat sich entschuldigt. Damit war das Thema für uns gegessen», sagte Kuntz.

Auf dem Twitter-Account des Nationalteams von Honduras wurde der Vorfall allerdings zunächst gar nicht erwähnt, es wurde lediglich ein 1:1 als Ergebnis veröffentlicht. Anschliessend äußerte der Verband, dass es sich um ein Missverständnis auf dem Spielfeld gehandelt. Dazu gefragt sagte Kuntz: «Ich weiss nicht, wie es Ihnen ging, wenn Sie mit einer Sechs nach Hause kamen. Da habe ich zu meiner Mutter auch immer gesagt: Es war ein Missverständnis zwischen der Lehrerin und mir. Das lassen wir am besten mal unkommentiert.» In seiner Stellungnahme erklärte der Verband von Honduras zudem, dass die Nationalspieler «keine Rassentrennung praktizieren» würden und sich solidarisch mit «Bewegungen, die Gleichheit und Rassengleichheit fördern», erklären.

Schon einmal das Opfer von Affenlauten

Torunarigha war in seiner Karriere bereits zuvor Opfer von Rassismus geworden. Im Cupspiel seines Clubs Hertha Berlin gegen Schalke im Februar 2020 wurde er mit Affenlauten beleidigt. Der Verein aus Gelsenkirchen wurde vom Deutschen Fussballbund daraufhin mit einer Geldstrafe in Höhe von 50’000 Euro belegt. «Ich dachte, ich höre nicht richtig», erzählte der Verteidiger der Berliner in der ZDF-Dokumentation «Schwarze Adler. Wie rassistisch ist der deutsche Fussball?» über die damalige Situation. «Ich konnte nicht mehr normal denken. Wütend, traurig, alles auf einmal, das war alles zu viel.»

Musste im Dress von Hertha Berlin auch schon Affenlaute über sich ergehen lassen: der deutsche Nationalspieler Jordan Torunarigha. Foto: Martin Meissner (AP Photo/Keystone)

Dass sie nach dem neuerlichen Vorfall, diesmal auf internationaler Bühne, geschlossen vom Rasen gehen, stand für seine Teamkollegen völlig ausser Frage. «Wir haben ein richtiges Statement gesetzt, wir haben richtig entschieden und gehandelt. Es war auch Jordans Wille, der gesagt hat, dass wir es damit gut sein wollen lassen», sagte Routinier Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg, der das Team bei Olympia als Captain anführen wird.

«Ich glaube, das ist ein Statement, was wir immer bringen müssen, wenn sowas passiert – vom Platz zu gehen und auf gar keinen Fall das Spiel weiter zu machen», betonte Stürmer und Mitspieler Max Kruse auf Instagram. «Egal ob in der ersten oder der 90. Minute, das müssen wir einfach immer machen, weil Rassismus einfach keinen Platz im Fussball hat.»

