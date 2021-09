Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Trauen Sie sich nicht, Ihrem Chef gegenüber ehrlich zu sein? Dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass Sie sich in einem psychologisch unsicheren Arbeitsumfeld befinden. Mikael Krogerus (Das Magazin) , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Wie kommt es, dass wir uns in manchen Gruppen wohlfühlen und in anderen Gruppen unsicher sind? Und wie wichtig ist dieses Wohlfühlen für unsere Performance? Die Antwort auf die zweite Frage lautet: Sie ist sehr wichtig. Sie ist der wichtigste Faktor überhaupt.

Die erste Frage ist schwieriger zu beantworten.

Man kennt es von sich selbst: Mit manchen Menschen sind wir lustig, grosszügig, selbstbewusst – mit anderen negativ, neidisch, stumm. Fast scheint es, als ob wir komplett verschiedene Personen sein können, die sich so diametral zueinander verhalten, dass man meinen könnte, sie hätten nichts miteinander zu tun. Die naheliegende Erklärung dafür ist, dass es an einem selbst liegt. Dass wir manchmal eben einen schlechten Tag haben und manchmal gut drauf sind. Das stimmt. Und stimmt nicht. Denn tatsächlich wird unser Verhalten oft von den anderen in der Gruppe hervorgerufen.