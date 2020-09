Linie-14 bis nach Salina Raurica – Tramlinien-Verlängerung ist einen Schritt weiter Die Tramlinie 14 soll über das Entwicklungsgebiet Salina Raurica in Pratteln bis nach Augst verlängert werden. Am Mittwoch haben Verantwortliche des Kantons, der betroffenen Gemeinden und der Baselland Transport AG (BLT) das 170 Millionen Franken teure Projekt vorgestellt.

Mit der Verlängerung der Tramlinie 14 soll unter anderem das Gewerbe- und Einkaufsgebiet Grüssen in Pratteln besser mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen werden.

Die Verlängerung der Tramlinie wurde an einer Medienkonferenz als «Schlüsselprojekt» in der Gesamtplanung des Entwicklungsgebietes Salina Raurica in Pratteln bezeichnet. Geplant ist, die Linie 14 bis 2031 von der heutigen Haltestelle Bahnhofstrasse in Pratteln über eine Strecke von 3,2 Kilometern bis nach Augst weiterzuführen. Die entsprechende Vorlage mit dem Projektierungskredit liegt nun beim Landrat.

Die Strecke wird in einem Bogen unter den Bahngleisen hindurch und über eine neue Brücke über die Autobahn in das Entwicklungsgebiet am Rhein führen. Dabei werden auch andere Quartiere, wie etwa das Gewerbe- und Einkaufszentrum Grüssen oder das Wohnquartier Längi, besser mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen.

bwi/SDA