65-Jähriger schwer verletzt – Trampassagier stürzt beim Aussteigen – Wagenführer bemerkt nichts

Am Donnerstag ereigneten sich zwei schwere Tramunfälle am Barfüsserplatz in Basel. Symbolfoto: Kostas Maros

Ein 65-jähriger Mann wurde am Donnerstag bei einem Unfall mit einem Tram am Kohlenberg beim Barfüsserplatz schwer verletzt. Dies teilt die Basler Polizei mit. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei stürzte der Mann beim Aussteigen aus dem Tram, schlug mit dem Kopf auf und sein Bein geriet zwischen die Traminsel und das Tram. Das Tram fuhr Richtung Steinenberg los, ohne dass der Wagenführer den Unfall bemerkte, so die Mitteilung weiter.

Durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurde eine Blut- und Urinabnahme verfügt. Sowohl die BVB und die Basler Polizei präzisieren nach Veröffentlichung der Mitteilung gegenüber der BaZ, dass dies standardmässig immer – sowohl beim Unfallopfer als auch der Person, die das Tram führt – gemacht wird. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Universitätsspital Basel gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es zu leichten Einschränkungen der Tramlinie 3.

Velofahrer verunglückt am selben Tag

Es war am Donnerstag bereits der zweite schwere Unfall am Barfüsserplatz, der sich im Zusammenhang mit einem Tram ereignete. Kurz vor 11 Uhr war ein 66-jähriger Velofahrer aus der Streitgasse über den Barfüsserplatz Richtung Restaurant Stadthof gefahren. Dabei prallte er seitlich in ein Tram (die BaZ berichtete).

Der Velofahrer trug keinen Helm und erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Auch er musste durch die Sanität ins Unispital gefahren werden. Im Einsatz waren die Verkehrspolizei, die Berufsfeuerwehr und die Sanität der Rettung Basel-Stadt. Die Polizei sucht Zeugen.

