Irrfahrt durch Lausen – Traktor macht sich selbständig und kracht in Garten Am Mittwoch ist es im Baselbiet zu einem spektakulären Unfall gekommen. Personen wurden keine verletzt.

Am Traktor und im Garten entstanden Sachschäden. Foto: Polizei Baselland

Am Mittwochnachmittag hat sich ein Traktor samt Ladewagen in Lausen selbständig gemacht, ist einen Hang hinuntergefahren und erst in einem Garten zum Stillstand gekommen. Menschen wurden keine verletzt.

Ein 27-jähriger Mann hatte den Traktor kurz vor 15 Uhr mit laufendem Motor abgestellt und erst nach dem Absteigen bemerkt, dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzte, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Traktor rollte samt Ladewagen einen Hang hinunter, überquerte einen Weg und endete schliesslich in einem Garten. Ein Abschleppunternehmen musste die Fahrzeugkombination dort bergen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Traktor beim Parkieren ungenügend gesichert wurde, klärt aber noch ab, ob eine technische Ursache zum Unfall geführt haben könnte.

Die Fahrzeugkombination – im Bild der Ladewagen – schaffte es nur mithilfe eines Abschleppdienstes aus dem Garten. Foto: Polizei Baselland

SDA/bor

Fehler gefunden?Jetzt melden.