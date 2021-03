Volleyballern fehlt Geld – Traktor Basel zieht sich in die NLB zurück Das beste regionale Volleyball-Männerteam konnte das nötige Budget für eine weitere Saison in der Nationalliga A nicht auftreiben. Benjamin Schmidt

Traktor tritt den Gang in die NLB an. Diverse Akteure werden den Verein verlassen. Foto: Nicole Pont

Ungefähr 300’000 Franken. So viel muss ein Schweizer Volleyballverein aufbringen, um eine kompetitive Mannschaft in der Nationalliga A starten lassen zu können. Ein Budget, das nicht jeder Verein einfach so stemmen kann. Dies wird nun auch Traktor Basel zum Verhängnis.

Vor zwei Jahren war das Fanionteam des Vereins in die Nationalliga A aufgestiegen und startete beide seiner erstklassigen Saisons mit dem kleinsten Budget von allen Teams der Liga. Bereits die Finanzierung der aktuellen Saison gestaltete sich schwierig. Für eine weitere Saison in der NLA fehlt Traktor nun endgültig das nötige Geld.

«Auch ohne die Corona-Pandemie ist die Finanzierung einer jeden Saison auf höchster Ebene schwer zu meistern», sagt Mitbegründer, Finanz- und Medienchef Gaudenz Henzi. Doch die Pandemie verwehrte dem Verein zusätzlich notwendige Zuschauer- und Gastroeinnahmen. Auch geplante Events wie die Super Game Days (Spieltage in Kooperation mit Sm’Aesch-Pfeffingen), die Austragung der Qualifikation für die Schweizer Jugendmeisterschaften sowie der Stand von Traktor beim Musikfestival «Em Bebbi sy Jazz» mussten abgesagt werden. Zusätzlich bitter ist, dass derartige Events dem Verein die Gelegenheit gegeben hätten, sich für potenzielle Sponsoren attraktiv zu vermarkten.

Team soll konkurrenzfähig bleiben

Diese sind für einen Verein wie Traktor essenziell, da ihr Geld den Grossteil eines Vereinsbudgets ausmacht. Mindestens 100’000 Franken haben Traktor für den Verbleib in der Liga schlussendlich gefehlt, während die Spitzenteams mit Beträgen operieren können, die mehr als doppelt so hoch sind wie das Minimalbudget. Die Mannschaft steht nun vor einem Umbruch. Einige Spieler schauen sich bereits nach neuen Vereinen um, um weiterhin in der Nationalliga A spielen zu können.

Die verbleibenden Akteure werden mit Traktor in die Nationalliga B gehen, wo die Mannschaft mit Talenten aus der Erstliga-Abteilung des Vereins ergänzt wird. «Wir werden eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben», so Henzi. An eine sofortige Rückkehr in die NLA denkt er jedoch noch nicht: «So etwas muss seriös neu geplant und finanziert werden.»

Bei den Traktoren ist nun ein Gefühl der Ernüchterung zu spüren, aber nicht nur: «Wir sind enttäuscht, aber nicht frustriert. Und vor allem auch stolz.» Dieser Stolz rührt von der Entwicklung der Mannschaft in den letzten beiden Jahren her. Traktor ist die einzige Mannschaft, die nur mit einem Ausländer spielt, all anderen Equipen stellen mindestens deren vier oder fünf. Wenn auch nicht finanziell, konnte Traktor doch sportlich mit diesen Teams mithalten. Und dies mit einem Kader, der sich fast ausschliesslich aus im Verein und der Region ausgebildeten Spielern zusammensetzt.

Traktors Zeit in der NLA ist vorerst vorbei, doch Henzi schaut der Zukunft des Vereins positiv entgegen: «Wir sind weiter topmotiviert. Und haben spannende Projekte vor uns, wie zum Beispiel die Fusion mit Volley Glaibasel oder die Weiterentwicklung des Jugendbereichs.»