Nur wenige wissen: Die Bürgergemeinderatswahlen stehen an. Noch weniger haben eine Ahnung davon, was dieser Basler Bürgergemeinderat macht. Und absolut niemand weiss, was einige der Bürgergemeinderatskandidaten den ganzen Tag treiben. Nicht gemeint sind natürlich die LDP- und FDP-Leute (Anwälte oder einflussreiche Ökonomen mit diversen «ehrenamtlichen» Engagements), die SP-Kandidaten (Lehrer oder sonstige Staatsangestellte) oder die Grünen (Sozialarbeiter:Innen* oder Musiker*/Innen).

Sondern die SVP-Kandidaten. Zum Beispiel Apparatebauer Andreas Ungricht. Auf dem Wahlflyer preist er sich als «Trainer für geistige Selbstverteidigung» an. Selbst Google ist ratlos, wenn man nach diesem Jobprofil sucht. Die Suchmaschine verweist auf die Seiten irgendwelcher Karate-Vereine, in denen auch das Mentale gefördert werde. Oder das Ganzheitliche.

Aber nur weils es nicht gibt, heisst es nicht, dass es nicht von Nutzen wäre, was Andreas Ungricht in seinen Trainingslektionen vermittelt. «Geistige Selbstverteidigung» wird zwar wahrscheinlich wenig nützen, wenn man morgens um vier von dunklen Gestalten umringt ist, die einem das Portemonnaie abnehmen wollen. Da ist Karate gewiss besser – oder schnelle Beine. Aber so im Alltag wäre ein mancher von uns froh, hätte er in der geistigen Selbstverteidigung ein paar Tipps und Tricks von einem Profi wie Ungricht mit auf den Weg bekommen.

Er wird auch seinen Gspänli im Bürgergemeinderat beibringen, wie sie sich zu wehren haben, er ist ja Trainer.

Die Ungricht-Schule würde einen sicherlich elegant durch das bisweilen konfliktbeladene Leben manövrieren lassen. Mit den «Trainer für geistige Selbstverteidigung»-Skills wüsste man, ob man auf die Aufforderung der Ehefrau, den Abfall rauszustellen, reagieren müsste mit «ICH HABS DOCH SCHON LETZTE WOCHE GEMACHT!!!» oder mit «Hey, heute bin ich sehr müde, kannst nicht du das übernehmen?».

Sollte man mal die BaZ-Teamsitzung am Aeschenplatz am Mittwochnachmittag vergessen, dann wäre das dank der geistigen Selbstverteidigung kein Problem mehr. Den Chef darauf hinweisen, dass er jüngst auch einen Termin verpasst hat? Versprechen, dass es nie mehr vorkommt und man abends dafür etwas länger im Büro bleiben wird? Eine Notlüge einstreuen («hatte Bauchweh, es ging einfach nicht»)? Die Ungricht-Schule würde einen lehren, mit traumwandlerischer Sicherheit den richtigen Entscheid zu treffen.

Aber auch, wenns ernst wird, wird geistige Selbstverteidigung von Nutzen sein. Und auf dem politischen Parkett, da will Pro-Schweiz-Mitglied Ungricht nach seinem Ausscheiden aus dem Grossen Rat 2019 jetzt wieder hin, ist es oft ernst. Geistige Selbstverteidigung, das dürfte dann heissen: Kampf für eine souveräne Schweiz. Also wenn der EU-Beitritt im Bürgergemeinderat auf die Traktandenliste kommt, da wird sich aber einer wie Ungricht wehren. Nicht nur das: Er wird auch seinen Gspänli im Bürgergemeinderat beibringen, wie sie sich zu wehren haben, er ist ja Trainer.

Aber schauen wir doch mal kurz im Internet, was der Bürgergemeinderat so macht. «Unter ihrem Dach», heisst es auf Wikipedia, «vereint die Bürgergemeinde zwei Institutionen, zahlreiche Stiftungen und Fonds, die Basler Zünfte und Gesellschaften sowie den Forstbetrieb und die Zentralen Dienste.» Es scheint, als stünde das Abwenden des EU-Beitritts und der Kampf für eine souveräne Schweiz in diesem Gremium nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Aber ein bisschen geistige Selbstverteidigung kann in diesem Themen-Dschungel ja auch nicht schaden.

