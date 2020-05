Per sofort weg – Trainer Djuricin verlässt GC nach nur zwei Partien Die Grasshoppers verlängern den Vertrag mit Chefcoach Goran Djuricin nicht. Für den Österreicher übernimmt Assistenztrainer Zoltan Kadar.

FC Zürich: Der Trainingsbetrieb soll am 28. Mai aufgenommen werden. Präsident Ancillo Canepa sagt: «Da der Wiederbeginn der Meisterschaft auf den 20./21. Juni angesetzt wurde, hat die erste Mannschaft vorgängig genügend Zeit, sich optimal darauf vorzubereiten.» Keystone FC Sion: Weil das Staatssekretariat für Wirtschaft die Liga wissen liess, dass bei Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings die Kurzarbeit nicht mehr gültig sei, ist Präsident Cristian Constantin der Meinung, dass man sich das nicht leisten könne. Der Start: offen. Keystone Xamax: Die Meinung vertritt auch Christian Binggeli. Auch Xamax lässt noch offen, wann man mit dem Training starten will. Keystone Servette: Trainer Alain Geiger und die Spieler müssen warten. Ein möglicher Auftakt in die Vorbereitung ist Anfang Juni möglich. Keystone FC Luzern: Die Zentralschweizer haben mitgeteilt, dass Aufgrund des Terminplanes und den weiterhin bestehenden Rahmenbedingungen der Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft am Montag, 25. Mai 2020 aufgenommen wird. Keystone FC Thun: Nach acht Wochen Homeoffice freute sich Trainer Marc Schneider, sein Team am 11. Mai wieder in der Stockhorn-Arena empfangen zu dürfen. Aber denkste. Der Trainingsstart wurde – auch aus finanziellen Gründen – auf den 25. Mai verschoben. Keystone YB: Nach dem die Liga bekannt gab, dass ein Entscheid zur Weiterführung der Saison erst am 29. Mai gefällt werde, haben die Young Boys den Wiederbeginn wohl auf den 18. Mai verschoben. Keystone FC Basel: Am 18. Mai geht es auch für die FCB-Spieler endlich wieder mit dem Training los. Captain Valentin Stocker: «Wir sind alle hungrig und hoffen natürlich, dass auch der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.» Andy Mueller/freshfocus FC Lugano: Trotz Schweizer Corona-Hotspot soll im Tessin am 18. Mai die Vorbereitung gestartet werden. Weitere Bewertungen werden aber Anfang der Woche vorgenommen. Keystone FC St. Gallen: Der Leader der Super League will für den Fall der Fälle schnell in Form kommen und bildet die grosse Ausnahme. Trainer Peter Zeidler bittet seine Profis schon am 11. Mai zum ersten Training auf. Keystone GC: Auch die Hoppers wollen die Zeit für die Vorbereitung nützen, sollte die Meisterschaft in der Challenge League wie geplant im Juni fortgesetzt werden. Zum Verzicht der Kurzarbeit-Entschädigung sagt Medienchef Adrian Fetscherin: «Das war ein Abwägen zwischen Geld und Sport. GC hat sich für den sportlichen Weg entschieden.» Keystone FC Aarau: Während der Tabellendritte GC und der Zweite Vaduz (25. Mai) wissen, wann es weitergeht, warten die Aarauer noch zu. «Falls am 29. Mai die 20 Profiklubs den Saison-Abbruch beschliessen, wäre der durch den Trainingsstart entstehende Aufwand nutzlos», sagt Philipp Bonorand, designierter FCA-Präsident. freshfocus SC Kriens: Werner Baumgartner (l.) ist enttäuscht, aber akzeptiert den Seco-Entscheid. «Meiner Meinung nach wäre eine teilweise Entschädigung auch vertretbar gewesen, zumal verschiedene Aktivitäten nicht erlaubt sind und die definitive Erlaubnis zu spielen gar nicht vorliegt. Das macht unsere Situation nun noch ein bisschen schwieriger», sagt der Präsident. Kriens startet am 28. Mai mit dem Teamtraining. Urs Lindt/freshfocus 1 / 13

Noch am Montag war Goran Djuricin guter Dinge. Es regnete zwar in Strömen, doch der Österreicher sprach von einem sensationellen Gefühl, von einer riesigen Freude. Endlich rollte der Ball wieder auf dem Campus, eine für GC-Verhältnisse grosse Menge an Journalisten war gekommen, um das zu sehen. Djuricin sprach mit jedem, so, als ob er es in der Corona-Zeit vermisst habe, Auskunft zu geben.

Nun ist Freitag, keine Woche ist seit dem Trainingsstart des Challenge-Ligisten vergangen. Und offiziell ist seit dem frühen Nachmittag: Es waren bereits die letzten Tage Djuricins als GC-Trainer. Der Vertrag des Österreichers lief bis am 30. Mai, also bis Saisonende. Er wird nicht verlängert. Mehr noch: Djuricin verlässt den Club per sofort, sein bisheriger Assistent Zoltan Kadar übernimmt interimistisch. Der letzte Satz der Medienmitteilung heisst: «GC hat in Zoltan Kadar volles Vertrauen und ist überzeugt, dass er, bei erhoffter Wiederaufnahme der Meisterschaft, die restlichen Spiele mit der Mannschaft erfolgreich bestreiten wird.»

Trainer Goran Djuricin ist nach nur zwei Partien schon wieder weg. KEYSTONE

Djuricin war Bickels Trainer

Djuricin war als Nachfolger von Uli Forte gekommen. Ziemlich genau drei Monate lang war er nun Coach des Schweizer Rekordmeisters. Absolviert hat er in dieser Zeit zwei Spiele, eines verlor er, gegen Kriens, eines gewann er, jenes in Schaffhausen. Sein Team dominierte gar, Nassim Ben Khalifa erzielte einen Hattrick. In der ganzen Saison davor gelang dem früheren Schweizer Nationalspieler kein annähernd so gutes Spiel.

Dann kam die Pause, bald drei Monate dauert sie nun an. Während auf dem Platz nicht viel passierte, wurde bei GC alles auf den Kopf gestellt. Einmal mehr. Der Club ist in den Händen von chinesischen Besitzern, Sky Sun heisst der Präsident, Jenny Wang die Eigentümerin. Shqiprim «Jimmy» Berisha der Managing Director, Samuel Haas der Generalsekretär. Adrian Fetscherin ist zurück, er geniesst bei den GC-Fans hohes Ansehen, täglich versorgt er sie auf Instagram mit Videos, in denen er Fragen beantwortet.

Und ein neuer Sportchef ist da. Bernard Schuiteman, ein Niederländer. Er ersetzte Fredy Bickel, der im Oktober zu GC zurückgekommen war und im Februar wieder gehen musste, mit ihm planten die Chinesen nicht. Er war der Mann, der Djuricin nach Entlassung Fortes in die Schweiz holte, sie hatten in Österreich zusammengearbeitet. War er in der Schweiz, lebte Djuricin in Bickels Haus in Mettmenstetten.

( hua )