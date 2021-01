Wandertipp Ägerital – Tragödien und Lichtblicke in buntem Wechsel Sonntagsausflug am Ägerisee, der von allerlei Gedenkstätten umgeben ist. Daniel J. Schüz

Blick auf den Ägerisee und das Morgartendenkmal bei Morgarten. Foto: Samuel Schalch

Diese Winterwanderung beginnt beim Weiler Morgarten mit einem historischen Waffengang, der vor mehr als 700 Jahren 2000 Soldaten das Leben kostete. Sie endet bei Unterägeri mit einer Katastrophe, die vor beinahe 100 Jahren die Menschen erschütterte.

Der Schlacht vom Morgarten ist ein monumentales Denkmal gewidmet – und auf der unteren Seite des Ägerisees sind am Strassenrand die Namen von drei Buben verewigt. Alle drei hiessen Josef. Sie wurden von einem Flugzeug erschlagen.

Das steinerne Morgarten-Monument am oberen Ägerisee ist nicht nur aus ästhetischen Gründen umstritten. Als Gedenkstätte erinnert es an die Schlacht, welche die alten Eidgenossen am 15. November 1315 mit ihren habsburgischen Erzfeinden ausgefochten hatten. Als Bauwerk war es schon vor der Einweihung am 2. August 1908 zum Zankapfel geworden.

Kürzlich ausgegrabene Münzen und Dolche belegen, dass die Schlacht im sumpfigen Grenzgebiet zwischen den Kantonen Zug und Schwyz stattgefunden haben muss. Weil aber die Zuger das Denkmal auf ihrem Boden errichtet hatten, weigerten sich die Schwyzer, einen Teil der Kosten zu übernehmen – und blieben auch der Einweihung fern. Der Zwist, so wird bis heute gelästert, sei zur jüngsten Schlacht am Morgarten ausgeartet.

Spielende Hunde und schimpfende Autofahrer

Beissend kalt streicht die Bise durchs Tal und kräuselt die Oberfläche des Wassers. Gleissend hell strahlt die Sonne über dem See und reflektiert im frisch gefallenen Schnee. Der Sonntagswanderer atmet in tiefen Zügen die frostige Januarluft ein – und wünscht sich, allein auf der Welt zu sein.

Doch an Tagen wie diesem lockt die Natur das Volk im Lockdown aus den Häusern. Kreischende Kinder auf ihren Schlitten, spielende Hunde auf verschneiten Wiesen, schimpfende Autofahrer auf der Quartierstrasse, die hinter den letzten Häusern des Weilers Morgarten in einen schmalen Pfad mündet.

Symphonie in Blau und Weiss: Ausblick vom südwestlichen Ufer des Ägerisees auf den Hügelzug des Raten. Foto: Daniel J. Schüz

Der Wanderweg am Fuss des Chaiserstock ist im Winter eine Alternative zum Panoramaweg, der auf der anderen Seite des Sees über den tief verschneiten Hügelzug des Raten führt. Zwischen den Bäumen am südwestlichen Seeufer lässt sich eine Aussicht geniessen, die dem Attribut Symphonie in Blau und Weiss durchaus gerecht wird. Leise plätschern die Wellen ans Ufer. Ein Eichhörnchen huscht durchs Geäst und wirft den Schnee von den Zweigen. Keine Menschenseele weit und breit.

Innehalten. Durchatmen. Augen schliessen. Geniessen. Und weitergehen. Nach gut einer Stunde öffnet sich der Wald, am Horizont tauchen die ersten Häuser von Unterägeri auf.

Doppeldecker war das Verhängnis der drei Buben

Dort, wo die Wilbrunnenbrugg über den Hüribach führt, fällt am Strassenrand das Fragment einer Marmorsäule ins Auge, darauf verewigt drei Namen: «Jos. Wilpert 1918. Jos. Steiner 1914. Jos. Iten 1914».

Einer war acht, die beiden anderen zwölf Jahre alt, als am 29. September 1926 Leutnant Hugo Mauerhofer mit einem der ersten Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe, einem Doppeldecker vom Typ Häfeli DH-3, das Ried bei Unterägeri überflog. Ein Metallteil, das sich gelöst hatte, zwang den Piloten zur Notlandung auf der Wildbrunnenstrasse.

Das Spektakel lockte die Menschen in Scharen an: In einer Zeit, als noch kaum ein Auto auf den Strassen fuhr, landete ein Flugzeug vor dem Dorf! Der Schaden war rasch behoben, Mauerhofer rollte über die Strasse und setzte zum Start an, als vor der Maschine zwei übermütige Buben rannten, ein dritter stand am Strassenrand. Ein Flügel streifte einen Baum, der umstürzte und den jüngeren Buben erschlug. Das Flugzeug geriet ins Schlingern, eine Tragfläche sowie der Propeller erfassten die anderen Buben. Alle drei waren auf der Stelle tot.

Im Winter am See, im Sommer am Berg Infos einblenden Anreise: Mit dem Auto ist das Ägerital über Zug, vom oberen Zürichsee her über Schindellegi, Biberbrugg und den Ratenpass oder von Schwyz her über Sattel erreichbar. ÖV: Ein Blick in den Fahrplan lohnt sich, am Sonntag etwa gibt es schon am frühen Abend keine Busverbindung mehr zwischen Oberägeri und Morgarten. Panoramaweg: Man kann das Ägerital auf dem Panoramaweg auf einer Höhenlinie von 1000 Meter über Meer umwandern – über den Raten im Nordosten und die Flanke des Chaiserstock im Südwesten. Die Wanderung dauert fünf Stunden und ist im Sommer besser zu machen als im Winter. Die geschilderte Wanderung ist nur am südöstlichen Seeufer empfehlenswert, auf der anderen Seite führt die Autostrasse direkt am See entlang. Allgemeine Infos: aegerital-sattel.ch

Der obere Teil der weissen Marmorsäule, die am Strassenrand an die Tragödie erinnert, ist abgebrochen – als Symbol für das vorzeitig abgebrochene Leben.

Bei so viel Dramatik sollte es doch auch einen Lichtblick geben. «Allerdings», weiss Pirmin Moser, der als Primarlehrer, Lokalhistoriker und ehemaliger Gemeindeschreiber mit der Geschichte des Ägeritals bestens vertraut ist. «Der Habsburger Herzog Leopold, der am Morgarten einen grossen Teil seines Heeres unter einer Lawine von Hellebarden schwingenden Urschweizern – und nach der Legende von Steinen und Baumstämmen – verloren hatte, kam selbst knapp mit dem Leben davon. Ein einheimischer Bauer soll ihm einen Fluchtweg verraten haben – den Weg, über den man heute vom Morgarten am See entlang nach Unterägeri wandert.»