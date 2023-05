Kunsthalle Palazzo in Liestal – Träumen soll mehr Raum gegeben werden Ab diesem Freitag gibt es in der Kunsthalle Palazzo eine neue Ausstellung: «May Your Dream Come». Neben einer Künstlerin und zwei Künstlern stellt auch das Machwerk aus. Linus Schauffert

Im Kulturhaus Palazzo in Liestal startet am Samstag eine neue Ausstellung. Archivfoto: Tamedia

«In einer Welt, in welcher Visionen rar geworden sind und sich einige Utopien als nicht realisierbar erwiesen haben, sind Träume nicht von der Bildfläche verschwunden», schreibt die Kunsthalle Palazzo auf ihrer Website.

Ab Freitag soll diesen Träumen in Liestal mehr Raum gegeben werden. Dann nämlich startet die Ausstellung «May Your Dream Come». Anlässlich dieser stellen die Künstlerin Jennifer Merlyn Scherler und die beiden Künstler Till Langschied und Marius Steiger ihre Werke zum Thema Träumen aus.

3-D-Visualisierungen als Vorbild

Steiger verwendet 3-D-Visualisierungen als Vorlage für seine Malerei. Währenddessen setzen sich Scherler und Langschied «mit dem Internet und dessen Ambivalenz» auseinander, wie die Kunsthalle Palazzo schreibt. Begleitend wird auch das Machwerk Liestal, ein Verein für Sozialpsychiatrie, seine Werke ausstellen.

Die Vernissage zur neuen Ausstellung findet am 5. Mai um 18 Uhr beim Kulturhaus Palazzo an der Poststrasse 2 in Liestal statt. Tags darauf öffnet die Ausstellung ihre Pforten, und dies bis zum 25. Juni.

