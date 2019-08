Träumen ist für FCB-Spieler Dimitriou erlaubt

Konstantinos Dimitriou hat mit dem FC Basel bisher 32 Spiele gewonnen, elf hat er verloren. Am 19. Mai ist er im Stade de Suisse Schweizer Cupsieger geworden und hat sich am Abend auf dem Barfüsserplatz von Tausenden Fans feiern lassen. Vor sechs Tagen ist er dank einem 2:1 gegen den PSV Eindhoven zum ersten Mal in seiner jungen Karriere in die Europa League eingezogen.