Stocker, Petretta, Kasami und Abascal – Tränen, Trauer – und am Ende fast ein bisschen zu viel Kitsch Das 2:1 gegen den FC Lugano steht für die Basler ganz im Zeichen der Abschiede. Die wenigste Beachtung findet dabei die Zukunft von Interimstrainer Abascal. Tilman Pauls

Valentin Stocker verabschiedet sich nach dem Spiel gegen Lugano von den Fans der Muttenzerkurve. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es hätte ja gereicht, wenn Valentin Stocker vor dem Anpfiff mit den Basler Fans durch die Stadt läuft, als Teil seines eigenen Abschieds-Marsches. Dass er nach dem Abpfiff seine Zwillinge in den Armen hält. Und dass er immer wieder an diesem Nachmittag gefeiert wird. Aber dass es gerade dann anfängt zu regnen, als Stocker sich an der Seitenlinie für seine Einwechslung bereit macht, das ist dann fast ein bisschen zu viel Kitsch.