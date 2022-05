Arbeitsdruck in Pandemie – Tränen, Stress, Burn-outs: Wie das BAG seine Krisenmanager verheizte Die psychische Belastung der Corona-Krise traf Angestellte und vor allem Kaderleute im Bundesamt für Gesundheit mit voller Härte. Das belegen jetzt erstmals Zahlen. Dominik Balmer Anielle Peterhans

Ernährte sich aus Zeitgründen primär von Fast Food: Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Um ein Haar hätte es Patrick Mathys erwischt: Es war im Herbst 2020, mitten in der Pandemie, als der Krisenmanager im Bundesamt für Gesundheit (BAG) kürzertreten musste. «Ich musste mich eine Zeit lang aus dem Rennen nehmen. Sonst wäre ich an einen Punkt gekommen, an dem nicht mehr ich, sondern mein Körper darüber entschieden hätte», sagte er vor einem halben Jahr gegenüber der Pendlerzeitung «20 Minuten».