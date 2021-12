Einkehren: Restaurant zur Blume in Bretzwil – Traditionelle Kost, mit Liebe gekocht Seit mehr als 90 Jahren wirtet die Familie Brodbeck im Restaurant Blume in Bretzwil. Peter Brodbeck setzt auf Altbewährtes in Gaststube und Küche. Die Gäste danken es ihm. Robert Bösiger

«Bei uns ist es traditionell, so, wie es früher war»: Peter Brodbeck; er führt das Restaurant zur Blume in dritter Generation. Foto: Kostas Maros

Wer im Dorf Bretzwil durchkommt und einkehren möchte, hat die Auswahl zwischen den beiden Restaurants Eintracht oder Blume. Oder er fährt auf den Stierenberg und besucht dort das knapp 1000 Meter über Meer gelegene Bergrestaurant von Andrea Kämpfer und Koni Andermatt.

Wir machen heute halt im Restaurant zur Blume. Wären wir in der wärmeren Jahreszeit hierhergekommen, hätten wir die prächtigen Hängepetunien am Haus bewundern können. Nomen est omen, eben.

Brätzbel, wie die 750-Seelen-Gemeinde ganz hinten im südlichen Mittelteil des Baselbiets im Dialekt heisst, liegt schön eingebettet in der Juralandschaft – still und friedlich. Vielleicht fast etwas zu still, denn hier gibt es weder Läden noch Post und Bank. Die Industrie ist Richtung Stadt abgezogen, «und sogar der Kanton verlässt uns», sagt Blume-Gastgeber Peter Brodbeck (58) und erläutert: «Will man während der Schulferien von hier ins Nachbardorf Reigoldswil, muss man mit dem ÖV nach Liestal und hintenrum via Fünflibertal wieder zurück.» Der Bus verkehrt also nur zu Schulzeiten zwischen Bretzwil und Reigoldswil.