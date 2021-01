Zofingerconzärtli – Tradition verpflichtet und geht online Basels älteste Vorfasnachtsveranstaltung geht wegen Corona neue Wege: Sie kommt im Internet als Film daher. Dominik Heitz

Existiert seit 1889: das Zofingerconzärtli.

Corona hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht: Alle Vorfasnachtsveranstaltungen sind abgesagt – fast alle. Das Zofingerconzärtli ist neben dem Pfyfferli das einzige, das nicht klein beigibt. Als älteste Vorfasnachtshow sieht es sich seiner Tradition verpflichtet und hält durch. Statt das Programm auf die Bühne zu bringen, wird – wie beim Pfyfferli – die Produktion von einem professionellen Filmteam aufgenommen und anschliessend online gestellt.

Ab nächstem Montag sind die Zofinger vor der Kamera im Einsatz; Drehorte sind in erster Linie Originalschauplätze in der Stadt. Zuvor aber findet am Freitag noch die «Mordnacht» statt. Es ist die Nacht, in der die 1821 gegründete Studentenverbindung mit einer «wilden» Plakatierung in der Innenstadt auf ihren Anlass aufmerksam macht. Wem das nicht passt, kann über die Mailadresse mordnacht@gmail.ch die Zofinger bitten, die Plakate an der Hauswand wieder zu entfernen.

«Elianuss Knackermann»

Welche drei als «Lyyche» bezeichneten Prominenten werden diesmal am Conzärtli durch den Kakao gezogen? Es sind: Bundesrat Alain Berset, vulgo «Alles Point-de-Pressé»; Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann alias «Elianuss Knackermann» sowie FCB-Präsident Bernhard Burgener als «Sparhard Wurdemer». Für fasnächtlich-musikalische Klänge sorgen die Basler Bebbi. Wegen des rigorosen Schutzkonzepts werden die Tambouren in acht separaten Dreiergruppen denselben Marsch trommeln; dann findet ein Zusammenschnitt statt. Und damit auch Piccoloklänge zu hören sind, werden Aufnahmen aus alten Bebbi-Drummeli-Auftritten eingespielt.