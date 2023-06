Geldberater: Alternative Anlageinstrumente – Tracker-Zertifikat statt Fonds? Wer mit wenig Kapitaleinsatz einen ganzen Aktienkorb abbilden will, kann bestimmte strukturierte Finanzprodukte nutzen. Martin Spieler

Das Gegenparteienrisiko muss miteinkalkuliert werden: Tracker-Zertfikate sind nicht der Finma unterstellt. Illustration: Christina Baeriswyl

Die Migros Bank offeriert ein ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Migros Bank Global Quality Select Basket mit Valor 113 977 133 und Laufzeit bis 17. Juli 2027. Gemäss Factsheet und den angegebenen vielen international bekannten Unternehmen scheint mir das Angebot interessant und seriös genug zu sein – so wie die Börse gegenwärtig agiert –, um mit einigen Tausend Franken einzusteigen. Was meinen Sie zum erwähnten Track-Zertifikat? Oder ist es in jedem Fall besser, in einen ETF oder Fonds anzulegen? Leserfrage von J.J.