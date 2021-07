Gruss vom Mittelmeer – Touristen werden durchgewinkt, Flüchtlinge gestoppt Unser Autor konnte trotz Pandemie relativ problemlos durch Italien nach Frankreich reisen. Die Reise nach Antibes und Cannes geriet gleichwohl zum Kulturschock. Simon Bordier

Blick aus dem Zugfenster auf die Côte d’Azur mit den Hochhäusern von Monaco im Hintergrund. Foto: Simon Bordier

Ungläubiges Staunen im Eurocity nach Genua: Einzelne Passagiere aus der Schweiz haben es tatsächlich versäumt, sich um die Formalitäten für die Einreise nach Italien zu kümmern. Ihretwegen zieht sich nun die Grenzkontrolle im italienischen Como in die Länge. Gut eine halbe Stunde lang bewegen sich Beamte durch die Zugwaggons, überprüfen Einreisescheine, Test- und Impfnachweise und erklären den wenigen Fehlbaren das weitere Vorgehen.

Dass die Grenzbehörden allzu pedantisch wären, kann aber niemand behaupten: Legt man ihnen das Einreiseformular in Papierform vor, ziehen sie es einem dankbar aus der Hand; zeigt man es ihnen auf dem Handy, so machen sie nach einem kurzen Kontrollblick einfach einen Strich in ihren Notizen. (Lesen Sie dazu auch: «Wie es bei der Einreise in Ferienländer wirklich zu- und hergeht».)