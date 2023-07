Taxi-Misere am Basler Marktplatz – «Touristen versuchen, mit schweren Koffern zum Hotel zu kommen» Einst gab es Taxi-Standplätze im Herzen von Basel, doch der versprochene Ersatz lässt auf sich warten. Nun fordert ein SVP-Grossrat eine Zwischenlösung – andere pflichten ihm bei. Simon Bordier

Bild vergangener Tage: Vor der ehemaligen Interdiscount-Filiale am Marktplatz gab es einst vier Taxi-Standplätze. Archivfoto: Michael Koller

An einem der zentralsten Orte Basels, am Marktplatz, gibt es keinen Taxistand. Und dies, «obschon mit dem vor einiger Zeit neu errichteten Hotel am Marktplatz hierfür Bedarf besteht», beklagt SVP-Grossrat Joël Thüring.