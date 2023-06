US-Küstenwache schlägt Alarm – Touristen-Tauchboot zu Titanic-Wrack wird vermisst Vor der Küste Nordamerikas wird ein kleines U-Boot vermisst, das für Touren zum Wrack des legendären 1912 gesunkenen Kreuzfahrtschiffes genutzt wird.

Touristenangebot für Unerschrockene: Tauchboot-Trip zum Wrack der Titanic. Quelle: oceangate.com

Ein Tauchboot, das gelegentlich Touristen zum Wrack der «Titanic» transportiert, wird im Atlantik vermisst. Derzeit werde nach dem Gefährt gesucht, teilte die Küstenwache in der US-Stadt Boston dem britischen Sender BBC am Montag mit. Nach Informationen der britischen Zeitung «The Guardian» waren fünf Menschen an Bord.

Das Tauchboot Titan hat Platz für fünf Personen. Neben dem Piloten und einem Titanic-Experten gehen normalerweise drei Passagiere auf die achtstündige Tauchfahrt zur Titanic und zurück. Foto: OceanGate.com

Berichten zufolge bietet ein Unternehmen an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur «Titanic» an. Der Zeitung «New York Times» zufolge kostete eine Fahrt im Sommer 2022 rund 250'000 US-Dollar. Die ganze Expedition dauert demnach acht Tage, der eigentliche Tauchgang acht Stunden. Im U-Boot haben fünf Personen Platz, neben dem Piloten und einem Titanic-Experten können somit drei Passagiere zum Wrack tauchen.

Quelle: oceangate.com

Die «Titanic» war 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1500 Menschen starben. Die Überreste des berühmten Luxusdampfers wurden 1985 in rund 3800 Metern Tiefe entdeckt. Erst vor kurzem hatten Wissenschaftler mit Hilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks geboten.

SDA/nag

