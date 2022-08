Sommerdestination Basel – Touristen strömen trotz Hitze in die Stadt Die vergangenen Wochen waren von heissen Temperaturen geprägt. Auswärtige Gäste liessen sich aber von einem Besuch nicht abhalten – ganz im Gegenteil. Isabelle Thommen

Sommer, Hitze, Tropennächte – die Touristen lassen sich die Freude an einem Trip nach Basel nicht nehmen. Foto: Pino Covino

Wir lieben ihn alle, den Basler Sommer. Doch die Hitze der letzten Wochen hat uns gezeigt, dass dieser Liebe auch Grenzen gesetzt sind. Wer sehnte sich an den heissen Sommertagen nicht ins kühle Meer und träumte in den schwülen Tropennächten nicht von einem schattig-frischen Wald? Wer die Ferien schon hinter sich hat, verbringt seine Tage hinter geschlossenen Rollläden mit einem Ventilator in Dauerbetrieb.