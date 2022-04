Selbsternannter Wellness-Guru verhaftet – Tourist tanzt nackt auf heiligem Berg – nun will ihn Indonesien abschieben Ein Kanadier hat auf Bali wegen eines Videos für etliche Beschwerden gesorgt. Nun muss er die Insel verlassen. Weil er ungeimpft ist, will ihn aber keine Airline mitnehmen.

Tanzte nackt auf dem Vulkan: Jeffrey Craigen. Foto: AFP

Ein Kanadier soll aus Indonesien abgeschoben werden, weil er nackt auf einem heiligen Berg auf der Insel Bali getanzt hat. Der Schauspieler und selbsternannte Wellness-Guru Jeffrey Craigen hatte sich dabei gefilmt, wie er auf dem Vulkan Batur einen Haka, einen rituellen Tanz der Maori aus Neuseeland aufführte, und das Video im Internet veröffentlicht. Nach etlichen Beschwerden wurde er am Montag festgenommen und verhört.

Am Dienstag wartete Craigen noch auf seine Abschiebung. Nach Angaben der indonesischen Behörden will ihn keine Fluggesellschaft befördern, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Keine Airline habe sich bereiterklärt ihn mitzunehmen, sagte Tedy Riyandi von der Einwanderungsbehörde in Balis Hauptstadt Denpasar der Nachrichtenagentur AFP.

Appell an die ausländischen Besucher

Craigen war nach Behördenangaben Ende 2019 als Tourist nach Indonesien eingereist, um alternative Heilmethoden für Osteoporose zu erlernen. Er wusste nach eigenen Angaben nicht, dass der Batur von vielen Menschen auf Bali als heiliger Berg verehrt wird. Der Leiter von Balis Einwanderungsbehörde, Jamaruli Manihuruk, appellierte daher an alle ausländischen Besucher, «die Gesetze und die Kultur Balis zu respektieren».

Gilt in Bali als heilig: der Gunung Batur. Getty Images

Im vergangenen Jahr waren fast 200 Touristen aus Bali abgeschoben worden, teilweise wegen Verstössen gegen die Corona-Regeln. Besonderes Aufsehen erregte im Mai der Fall einer russischen Influencerin und eines taiwanischen Youtubers: Ein von dem Pärchen veröffentlichtes Video zeigte, wie die Frau mit einer lediglich aufgemalten Maske auf Bali herumlief. Nach einem Aufschrei der Empörung mussten die beiden die Insel verlassen.

