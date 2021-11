Neue alte Strategie – Tourismus soll nachhaltiger werden

Weitere Entscheide des Bundesrats Infos einblenden

Strassenverkehr: Der Bundesrat schlägt vor, dass es für die Einführung von Tempo-30-Zonen auf siedlungsorientierten Strassen künftig kein Gutachten mehr braucht. Er hat diesen Beschluss in die Vernehmlassung geschickt. Den Artikel dazu finden sie hier.

Der Bundesrat will den Tourismus mit bewährten Mitteln unterstützen und dazu beitragen, dass er nachhaltiger wird: In der am Mittwoch beschlossenen neuen Tourismusstrategie des Bundes setzt er auf Kontinuität in der Tourismuspolitik und auf bewährte Akteure.

Bundespersonal: Der Bundesrat hat beschlossen, dem Bundespersonal im Rahmen der Lohnmassnahmen 2022 einen Teuerungsausgleich von 0,5 Prozent zu gewähren. Der Bundesrat wird dem Parlament einen entsprechenden Nachtragskredit beantragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gesundheitskosten: Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» (Kostenbremse-Initiative)» ab und schlägt dem Parlament einen indirekten Gegenvorschlag vor. Bund und Kantone sollen jährlich für die verschiedenen Bereiche der obligatorischen Krankenpflegeversicherung einen maximalen Anstieg der Kosten festlegen. Wenn die Grenzen überschritten werden, sind die Tarifpartner, die Kantone und der Bund verpflichtet, zu prüfen, ob korrigierende Massnahmen notwendig sind. Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates berücksichtige die Anliegen der Initiative, ohne dass medizinisch-notwendige Leistungen rationiert werden müssten, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Militärjustiz: Der Bundesrat verzichtet auf eine Einschränkung der Kompetenzen der Militärjustiz bei Delikten wie dem Verrat militärischer Geheimnisse zu Friedenszeiten und ohne Beteiligung Armeeangehöriger durch Zivilpersonen. Den Ausschlag dafür gaben die mehrheitlich negativen Reaktionen in der Vernehmlassung. Mit der Vorlage hätte die Militärjustiz weniger Fälle von Zivilisten beurteilen müssen.

UNO-Sicherheitsrat: Wird die Schweiz für die Jahre 2023 und 2024 in den Uno-Sicherheitsrat gewählt, so will der Bundesrat in politisch wichtigen Fragen selber entscheiden. Dies etwa in Fragen von hoher innen- oder aussenpolitischer Tragweite oder wenn der Sicherheitsrat ein neues Sanktionsregime verabschiedet. Es sollen keine neuen Gremien geschaffen werden, sondern die bewährten Konsultations- und Entscheidmechanismen zur Anwendung kommen. Der Bundesrat begründet seinen Entscheid mit den häufig kurzen Fristen bei Geschäften des Sicherheitsrats.

Finanzausgleich: Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich steigen 2022 um 91 Millionen auf 5,3 Milliarden Franken. Der Bundesrat hat die definitiven Werte gutgeheissen im Rahmen einer Teilrevision der Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich. Insbesondere die Beiträge an den soziodemografischen Ausgleich steigen um 60 Millionen Franken.