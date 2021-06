Cleveres Sponsoring – Tour de Suisse kommt 2022 nach Aesch Primeo Energie beteiligt sich als Sponsor am Radsportevent. Innerhalb von vier Jahren kommt es dadurch bereits zu zwei Etappenankünften im Unteren Baselbiet. Kurt Tschan

Jo Krebs, Kommunikationschef bei Primeo Energie (l.), setzt voll auf den Radsport. Auch in diesem Jahr ist der Baselbieter Energieversorger entlang der Rennstrecke omnipräsent. Foto: Primeo Energie

Am Sonntag beginnt die Tour de Suisse in Frauenfeld mit einem technisch anspruchsvollen Zeitfahren. Am Start sein wird neben so prominenten Fahrern wie Marc Hirschi im Sold von UAE Team Emirates oder Adam Yates im Ineos-Team auch Primeo Energie. Der Münchensteiner Energieversorger ist Premium Partner der Landesrundfahrt. Lediglich der Versicherer Vaudoise als Presenting Partner ist noch eine Stufe höher angesiedelt als die Unterbaselbieter, die zur Genossenschaft Elektra Birseck Münchenstein gehören.

«Als Sponsor sind wir sehr an einem sauberen und leistungsstarken Image interessiert.» Jo Krebs, Kommunikationschef bei Primeo Energie in Münchenstein