Kolumne von Anita Fetz - Totgesagte leben länger

In Deutschland hat der Wahlkampf begonnen. Nach den Patzern seiner Gegner Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) ist Olaf Scholz plötzlich in der Poleposition. Foto: Tobias Schwarz (AFP)

In einem Monat wählt unser Nachbarland Deutschland. Für die Schweiz ist es das wichtigste Exportland mit einem Anteil von 18 Prozent oder mehr als 40 Milliarden Franken am Gesamtexport. Deutschland ist in der EU auch das grösste und einflussreichste Land. Der Wahlausgang ist deshalb auch für uns von besonderem Interesse. Bei den Bundestagswahlen werden Parteien gewählt, nicht ihre Kanzlerkandidaten. Erst die Koalitionsverhandlungen werden zeigen, wer mit wem und welchem Programm das Land regieren wird. Der definitive Wahlausgang wird darum erst einige Zeit nach der Wahl bekannt.