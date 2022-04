Vorfall im Thurgau – Toter und Schwerverletzter nach Streit in Kreuzlingen Der mutmassliche Täter sprang aus dem Fenster und starb. Der andere Mann musste ins Spital gebracht werden. Florian A. Lehmann , SDA

Wegen einer eskalierenden Auseinandersetzung hat die Thurgauer Kantonspolizei nach Kreuzlingen ausrücken müssen. Foto: Christian Merz (Keystone/Symbolbild)

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Kreuzlingen wurde ein 33-jähriger Mann schwer verletzt. Der 29-jährige mutmassliche Täter sprang nach der Tat aus dem Fenster der Wohnung und erlag infolge seinen Verletzungen.

Gemäss ersten Ermittlungen griff der Täter sein Opfer kurz vor 10 Uhr in der Wohnung an der Rigistrasse an, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Danach nahm er sich das Leben.

Weiter nach der Werbung

Tatwaffe war ein Messer

Eine Anwohnerin in dem Mehrfamilienhaus habe daraufhin die Behörden alarmiert, sagte eine Sprecherin der Thurgauer Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der Täter, der sich nach der Tat aus dem Fenster gestürzt hatte, erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Bei der Tatwaffe handle es sich um ein Messer, sagte die Polizeisprecherin weiter. Weitere Angaben machte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.