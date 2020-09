Mieter in Basler Agglo geschont – Totalsanierung ohne Massenkündigung Immobilien Basel-Stadt geht bei einer Totalsanierung mit gutem Beispiel voran: Die Mieter werden in Münchenstein – nicht auf die Strasse gestellt. Anders als am Schorenweg von der Credit Suisse. Stephan Hänggi

Die Überbauung Teichweg in Münchenstein wird zurzeit ohne Massenkündigung totalsaniert. Foto: Pino Covino

Wegen einer geplanten Totalsanierung löste die Credit Suisse den Vertrag mit rund 200 Mietparteien der Schorenweg-Überbauung in Basel auf, etwa 400 Personen müssen eine neue Bleibe finden. Speziell für die älteren, langjährigen Mieter kann so eine immense Belastung entstehen. Die Situation war für zwei Personen derart aussichtslos, dass sie sich das Leben nahmen (die BaZ berichtete). Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel einer grossen Liegenschaft am Münchensteiner Teichweg, wo momentan ebenfalls eine Totalsanierung stattfindet. Die Eigentümerschaft, Immobilien Basel-Stadt, garantierte allen Bewohnern, die bleiben wollen, die Weiterführung der Mietverträge.