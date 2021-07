Selbstversuch im Zehnkampf – Total erschöpft – und das nach drei Disziplinen Der Zehnkampf fordert einem Sportler alles ab. Das merkt BaZ-Autor Robin Rickenbacher, der im Hinblick auf Olympia einen Nachmittag mit dem Maispracher Finley Gaio mittrainiert. Robin Rickenbacher

Zehnkämpfer Finley Gaio (links) instruiert BaZ-Redaktor Robin Rickenbacher, wie man einen Diskus wirft. Foto: Nicole Pont

Die Hitze bereitet mir Sorgen. Es ist Mitte Juni und statt einer kühlen Brise schlägt mir auf der Sportanlage Schützenmatte eine Wand aus heisser Luft entgegen. Der Zehnkämpfer Finley Gaio erwartet mich bereits. Am Telefon hatte ich angemeldet, mich einmal in seiner Sportart versuchen zu wollen. «Ein ganzer Zehnkampf? Das dauert zwei Tage», hatte er gesagt. Puh. Zwei Tage? Ich entschied mich für eine Kurzversion mit einzelnen Disziplinen.

«Lass uns Hürdenlauf, Diskus und Weitsprung machen», sagt Gaio nun auf der Schützenmatte zu mir. Zehnkampf light. Doch als wir die Hürden aus dem Geräteraum schieben und auf der Tartanbahn aufstellen, bin ich mir schon unsicher, ob ich die abgespeckte Version des Mehrkampfes bewältigen kann. Gaio hat Erbarmen. Und stellt die Hürden auf der tiefstmöglichen Stufe ein. Die Juniorenhöhe bei den Frauen – 76 Zentimeter hoch.

Der Maispracher führt die Technik vor. Ein Bein unmittelbar vor die Hürde stellen, den anderen Fuss in einem unangenehmen Winkel darüberziehen. Danach trippelnde Schritte zur nächsten Hürde und das Ganze wiederholen. Die Trockenübung hinterlässt bei mir bereits ziehende Schmerzen im abgewinkelten Bein. Kommt das gut?

Für den ersten Sprint über die Hürden stellt Gaio die Hindernisse zur Sicherheit etwas weiter auseinander. Meine Sprünge sind unkontrolliert, aber immerhin schlage ich mit den Beinen nicht an der Hürde an. «Ja, das ist schmerzhaft», sagt der 22-Jährige auf Nachfrage. Und zeigt eine gut sichtbare Verletzung am Knöchel. Nach einigen Versuchen sitzt der Ablauf einigermassen.

Zehnkämpfer Finley Gaio zeigt, wie man richtig über eine Hürde steigt. Foto: Nicole Pont

«Jetzt noch mit der passenden Schrittfolge!», sagt Gaio. Die Hürden werden im passenden Abstand aufgestellt. Drei Schritte sind es, die die Athleten zwischen den Hindernissen laufen. Drei Schritte? Ich schaue mir die grosse Distanz an, die es zurückzulegen gilt. Eines ist klar: Hier braucht es nun Tempo. Ich schaffe es über die erste Hürde und versuche, die Schritte zu zählen. Fast unmöglich, sich gleichzeitig auf das rasant näherkommende Hindernis zu konzentrieren. Am Ende springe ich einfach ab, nur um irgendwie drüberzukommen. Mal sind es drei, mal fünf, mal sechs Schritte. Und immer geht es mit einem anderen Bein voran über die Hürde.

Nach meinem Stolperlauf soll der 22-jährige Gaio zeigen, wie ein Zehnkämpfer den Hürdenlauf meistert. Dazu wird erst mal die Höhe verstellt. Auf 106 Zentimeter. So hoch wie meine Hüfte. Und Gaio springt leichtfüssig darüber. «Hürdenlauf ist auch eine meiner Lieblingsdisziplinen», so der Maispracher.

Der Diskuswurf

Mir gelingt nach einiger Übung ein akzeptabler Lauf über die Hürden. Danach muss Schluss sein – besser wird es nicht mehr. Es warten schliesslich noch zwei weitere Disziplinen. Die nächste ist der Diskuswurf. «Im Zehnkampf ist es wichtig, sich mental immer auf die nächste Disziplin einstellen zu können», sagt Gaio, als wir zur Wurfanlage schreiten. In einer normalen Trainingseinheit übt der 22-Jährige zwei Disziplinen hintereinander, «meistens solche, die auch am Wettkampf aufeinanderfolgen».

So sieht es bei einem Profi aus: Finley Gaio beim Hürdenlauf. Foto: Nicole Pont

Beinahe an jedem Wochentag steht mindestens eine Einheit auf dem Programm – bei verschiedenen Trainern, die auf die jeweiligen Disziplinen spezialisiert sind. Ein grosser Aufwand, den Gaio betreibt. «Aktuell bin ich Vollzeit-Sportler», sagt er. Er will zwar bald ein Studium beginnen. Momentan konzentriert er sich aber einzig auf den Zehnkampf. Eines der grossen Ziele: Olympia 2024 in Paris. Und natürlich: eines Tages vom Sport allein leben zu können.

Die Gegenwart spielt sich allerdings auf der Schützenmatte ab. Gaio stellt die Sicherheitsnetze richtig ein und positioniert sich mit dem Diskus auf dem markierten Feld. Das Gerät liegt wie ein Teller flach in seiner Hand, die Fingerkuppen halten die Scheibe fest. Er führt die Bewegung vor, mit der der nötige Schwung entwickelt wird, um den Diskus wegschleudern zu können. Eine Drehung um die eigene Achse, zwei kleine Hüpfer, den Arm weit vom Körper ausgestreckt. Gaio lässt den Diskus los, der über den Rasen fliegt. 40 Meter weit hat Gaio den Diskus an Wettkämpfen bereits geworfen.

«Versuche es zuerst mal, ohne zu werfen», schlägt er mir vor. Bei der Drehung hapert es zunächst. Insbesondere, wenn es darum geht, am Ende den Körper in die richtige Richtung zu drehen. Ich befürchte, den Diskus irgendwo ins Netz zu schleudern statt aufs Feld. Auch der Arm will nicht so richtig mitschwingen. Immerhin: Nach ein paar Anläufen und Korrekturen vom Profi fühle ich mich sicher genug, um den Diskus ein erstes Mal fliegen zu lassen. «Wir stehen hier hinten hin, dann sollte nichts passieren», sagt Gaio zuversichtlich. Die BaZ-Fotografin stellt sich neben ihn, etwas weniger gelassen.

Auf den Schwung kommt es an: Finley Gaio führt vor, wie ein Diskus geworfen wird. Foto: Nicole Pont

Ich treffe die beiden mit dem Diskus nicht, Gott sei Dank. Besonders weit über die Rasenfläche werfe ich ihn aber auch nicht. Und übertreten habe ich auch. «Nach dem Wurf darfst du nicht nach vorne laufen», sagt mein Trainer. Die Füsse müssen in der kreisrunden Zone bleiben. Ich hole den zwei Kilo schweren Diskus vom Feld und rotiere erneut. In den weiteren Versuchen gelingt es mir zwar, in der erlaubten Zone zu bleiben, allerdings auf Kosten einer akzeptablen Weite. Denn ich drehe mich nicht mehr so schnell und lasse die Scheibe früher los.

Viel Zeit, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, habe ich aber nicht. Denn es geht gleich weiter mit der nächsten Disziplin. «Im Zehnkampf darf man nicht lange über die vorherige Leistung grübeln, sondern muss sich auf die nächste Aufgabe konzentrieren», sagt Gaio, als wir zur Weitsprunganlage schlendern. «Sonst ist es vorbei mit dem Wettkampf.» Eine Eigenschaft, die man über die Zeit lernt, wie er versichert.

Ich beginne zu verstehen – die Belastung bei einem Zehnkampf ist enorm. Für den ganzen Körper und für den Kopf. Die zehn Disziplinen, über zwei Tage verteilt, fordern die Athleten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Nicht umsonst wird diese Sportart als Königsdisziplin bezeichnet. Wie kommt man dazu, sich so etwas anzutun? «Ich habe zuerst einzelne Disziplinen in der Leichtathletik ausgeübt und bin erst dann zum Mehrkampf gekommen. Und das hat mir so gefallen, dass ich dabeigeblieben bin», so Gaio.

BaZ-Redaktor Robin Rickenbacher versucht, den Diskus aus der Wurfzone zu bringen. Foto: Nicole Pont

Er lächelt, wenn er von seinem Sport erzählt. Dem Zehnkampf müsse man sich voll und ganz verschreiben, sagt er. Anders gehe es nicht. «Der Stabhochsprung, der Teil des Zehnkampfes ist, ist das beste Beispiel dafür. Den gibt es nur bei uns – ausser man macht den Stabhochsprung als Einzeldisziplin. Er ist technisch so anspruchsvoll, dass er verlangt, sich voll für den Zehnkampf zu entscheiden. Ansonsten macht man sich die Mühe gar nicht erst, ihn zu lernen.»

Volle Bereitschaft für den Mehrkampf. So wie Gaio das getan hat. Ein grosses Tattoo der römischen Zahl 10 zeigt diese Dedikation, die er für seine Sportart hat. Und natürlich hat er auch das Talent: Er gehört zu den besten Zehnkämpfern des Landes.

Der Weitsprung

Als solchen kann ich mich an diesem Nachmittag nicht bezeichnen. Schon der Dreikampf ist mir anstrengend genug. Immerhin ist der Weitsprung nichts gänzlich Neues. Erinnerungen an den Schulunterricht kommen hoch, wo ich mich bereits in den Sand legen musste.

Gaio schärft mir dennoch noch einmal die wichtigsten Punkte ein. Vor der Markierung abspringen und die Arme und Beine nach vorne werfen, damit bei der Messung keine wertvollen Zentimeter eingebüsst werden. «Man versucht, mit den Beinen in den Sand einzutreten und den Körper dann in den so geformten Abdruck zu stossen», sagt Gaio. Und auf meine Frage, wie lang der Anlauf sein soll, antwortet er: «Nimm ruhig 20 Meter.»

Also jogge ich erst mal zurück. Die Hitze ist noch immer drückend. Dennoch renne ich, so schnell ich kann, auf das Sandbecken zu. Absprung mit dem stärkeren Fuss und alles nach vorne. Ich komme irgendwo bei zweieinhalb Metern auf, mein Körper drückt eine grosse Mulde in den Untergrund. Und Sand, überall. Zum Vergleich: Gaio ist bereits 7,51 Meter weit geflogen.

Ich klopfe mir die grösste Ladung aus den Schuhen und laufe noch ein paarmal an. Besser wird es allerdings nicht mehr. «Immer schön den weissen Balken treffen», rät mir Gaio. Gemeint ist die Markierung am Boden, die nicht überschritten werden darf. Nachdem ich mehrmals in derselben Mulde gelandet bin, beende ich meinen Mehrkampf. Der Coach zeigt sich zufrieden. Ich bin es auch. Darüber, wenigstens drei Disziplinen mitgehalten zu haben. Was ich vom Training mitnehme, ist eine grosse Achtung vor allen Zehnkämpfern. Und einen halben Sandkasten in Schuhen und Kleidern.

