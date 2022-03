Verwüstung nach Wirbelsturm – Tornado richtet in Louisiana schwere Schäden an Am Dienstagabend zerstörte ein Tornado zahlreiche Häuser in einem Vorort von New Orleans. Zahlreiche Menschen sind noch in Trümmern eingeschlossen. Mindestens ein Mensch sei gestorben.

Ein Mann bringt in der Gemeinde Arabi einen geretteten Hund zu einem Feuerwehrwagen. Foto: Gerald Herbert (Keystone/AP)

Ein Tornado hat im US-Bundesstaat Louisiana am Dienstagabend grosse Zerstörung angerichtet. Mindestens ein Mensch starb und zahlreiche Häuser wurden zerstört, wie die Behörden mitteilten. Die Zweigstelle des Nationalen Wetterdienstes in New Orleans hatte am Abend eine Tornado-Warnung für die Grossstadt ausgesprochen.

Örtliche Behörden meldeten «schwere Schäden an Häusern» in Arabi, einem östlichen Vorort von New Orleans. «Es laufen Rettungsaktionen, um den in ihren Häusern eingeschlossenen Bewohnern zu helfen», erklärte das Büro des Sherrifs der Gemeinde St. Bernhard, zu der Arabi gehört, auf Facebook. Der Gemeindevorsteher von St. Bernhard sagte dem TV-Sender WDSU, in Arabi sei mindestens ein Mensch gestorben.

Der Tornado zerlegte viele Häuser in Trümmer. Foto: Keystone Der heftige Tornado brachte auch Autos zum Umkippen. Foto: Gerald Herbert (Keystone) 1 / 2

Aufnahmen lokaler Fernsehsender und in den Online-Netzwerken zeigten abgedeckte Häuser, abgeknickte Strommasten und Stromleitungen sowie Trümmer auf den Strassen.

Der Tornado war von einer Reihe von Stürmen erzeugt worden, die am Dienstag über den Süden der USA hinwegzogen. Weitere Tornados waren zuvor im Osten von Texas beobachtet worden.

