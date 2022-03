Die Winter-Transfers des FC Basel – Torjäger und Bankdrücker – die Neuen zeigen die ganze Bandbreite Nicht nur wegen seiner Tore beim 4:2 gegen GC ist Adam Szalai derjenige Winter-Neuzugang, der im Trikot des FCB bislang am meisten überzeugt. Tilman Pauls

Adam Szalai bejubelt seine zwei Tore und die bevorstehende Geburt seines Kindes. Der 34-jährige Ungar hat sich seit seinem Wechsel ohne grosse Schwierigkeiten in das FCB-Team eingefügt. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Adam Szalai hat in seiner Karriere schon zu viel gesehen, als dass ihn dieses 4:2 gegen GC in irgendeine falsche Euphorie versetzen könnte. Ja, sagte er nach dem Schlusspfiff im Letzigrund, der Erfolg sei wichtig, besonders nach dem Aus in der Conference League gegen Marseille. Ja, der dritte Sieg in Serie in der Super League sei ein Zeichen, dass der FCB eine gewisse Konstanz in seine Auftritte gebracht habe.

Szalai ist ein Spieler, der genau weiss, wann er was sagen darf – und wann besser nicht. Doch nach dem Sieg in Zürich hätte der ungarische Stürmer sich auch gerne ein bisschen selbst feiern können für seinen Auftritt. Es hätte ihm jedenfalls keiner übel genommen.