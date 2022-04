Kritik von Emma Hodcroft – Epidemiologin in Bern sorgt sich um Aufenthaltsbewilligung Ihr Arbeitsvertrag läuft bald aus und damit auch die Gewissheit, ob sie in der Schweiz bleiben kann. Nun bemängelt Emma Hodcroft die Beschäftigungspraxis an Schweizer Universitäten. Sandro Oertli

Hat während der Pandemie immer wieder die Aktualität eingeordnet: Emma Hodcroft. Foto: Oliver Hochstrasser

Emma Hodcroft gehört zu den bekanntesten Epidemiologinnen. Mit ihr gesprochen haben internationale Medien wie die «New York Times», «Der Spiegel» und die BBC. In der Schweiz zählte sie zu den bekanntesten Gesichtern, wenn es darum ging, die Pandemie einzuordnen. Auf Twitter lesen rund 80’000 Follower, was sie über das Coronavirus zu sagen hat, dort nennt sie sich selbst auch «Die Virenjägerin». Hodcroft lebt in der Schweiz und forscht an der Universität Bern, nun macht sie sich Sorgen um ihre Aufenthaltsbewilligung, wie sie auf Twitter andeutet.

Abo Schlussstrich der Corona-Berater Chaos-Start und stilles Ende – das Fazit zu zwei Jahren Taskforce Abo Hass im Internet Sie erklären uns Corona – das ist zu viel für manche Männer So spricht die in Norwegen geborene Wissenschaftlerin über ihre befristeten Forschungsverträge, die sie seit 2020 hat. Diese seien eine Belastung für ihre mentale Gesundheit, Kreativität und Produktivität. An den Job gekoppelt seien auch ihre Wohnung und die Aufenthaltsbewilligung, die bald auslaufe. Diese Unsicherheit spüren auch andere Forscherinnen wie Hodcrofts schwedische Kollegin Lily Kane. Auf Twitter schreibt sie: «Nicht zu wissen, ob man das Institut oder sogar das Land wechseln muss, um Fortschritt in der Forschung zu machen, ist das Schwierigste bei der wissenschaftlichen Arbeit.»



Auch die Pandemiebekämpfung leide darunter

Hodcrofts Tweets haben Reichweite. Zitiert wird sie von verschiedenen Medien rund um den Globus. Genau diese Reichweite könnte für die 35-Jährige ein Hindernis bei der Jobsuche sein. «Es ist schwierig, offen darüber (gemeint sind die befristeten Arbeitsverträge, Anm. d. Red.) zu sprechen. Wie viel soll man über etwas sprechen, was den Anschein machen könnte, dass man nicht die ideale Angestellte ist?», fragt sie sich auf Twitter. «Es ist aber sehr wichtig, darüber zu sprechen: Zu viele prekäre Beschäftigungen schaden den Menschen und wahrscheinlich der Forschung.»

Auf Twitter erhalte sie viele Direktnachrichten, die ihr zeigten, dass es ein sehr wichtiges Thema sei. Das beziehe sich auch auf die Probleme mit der Pandemie. «Wir sind gerade damit beschäftigt, Pläne für die zukünftige Pandemievorsorge zu schmieden, aber wir diskutieren nicht über die prekären Verhältnisse (auf allen Ebenen!), die unsere Bemühungen untergraben könnten.» In einem weiteren Tweet betont sie noch einmal die Unsicherheit vieler Forscherinnen im Job, welche die Bekämpfung der Pandemie erschweren könne.

Auch Esther-Mirjam de Boer, ehemalige Gemeinderatskandidatin der Zürcher FDP, unterstützt die Epidemiologin bei deren Anliegen auf Twitter und fordert weniger Bürokratie und mehr Menschenverstand.

Fehler gefunden?Jetzt melden.