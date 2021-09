Viel Prominenz an Eröffnung – Top-Anwaltskanzlei baut in Basel aus Kellerhals Carrard gehört zu den drei Top-Anwaltskanzleien der Schweiz. Nun bezieht sie in der Aeschenvorstadt einen repräsentativen Sitz. Kurt Tschan

Der Basler Regierungsrat Kaspar Sutter (links) war einer von gleich drei Regierungsräten, die der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard ihre Aufwartung gemacht haben. Foto: Nicole Pont

Die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard hat sich in der Schweiz eine beachtliche Stellung verschafft. «Aktuell arbeiten über 200 Berufsträgerinnen und Berufsträger und weit über 300 Mitarbeitende bei uns», sagt Nicolas Mosimann, Managing Partner in Basel. Unter «Berufsträgern» versteht er nicht nur Partner, angestellte Anwälte und Juristen, sondern auch Steuerberater und Notare. Rund 16 Prozent der Beschäftigten sind in Basel aktiv. Der bisherige Sitz, ebenfalls in der Aeschenvorstadt, platzte deswegen aus allen Nähten. Denn ursprünglich war er für 30 bis 35 Mitarbeitende, also deutlich weniger Personal konzipiert.