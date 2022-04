Porträt Marta Albertini – Tolstois Urenkelin hilft ukrainischen Flüchtlingen im Wallis Ihr russischer Urgrossvater schrieb den Roman «Krieg und Frieden», sie selber hilft Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und schreibt Briefe an Putin, seine Truppen abzuziehen. Guido Kalberer

Marta Albertini, die Urenkelin von Leo Tolstoi, in ihrem Chalet in Crans-Montana. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Leo Tolstoi hat Weltliteratur geschrieben: Neben «Anna Karenina» wird vor allem «Krieg und Frieden» die Zeiten überdauern. Auch wenn sich der russische Schriftsteller in dem umfangreichen Roman mit den Napoleonischen Kriegen zwischen 1806 und 1812 beschäftigte, schaffte er das Kunststück, am besonderen Beispiel das Allgemeingültige an kriegerischen Auseinandersetzungen aufzuzeigen.

«Für ihn wäre es ein totaler Horror. Er war stets gegen Krieg und Gewalt. Darum wäre er heute verzweifelt», sagt Marta Albertini, die Urenkelin von Leo Tolstoi, in einem Beitrag des Westschweizer Fernsehens. Als Zeichen ihres eigenen Engagements hat die im Wallis lebende 85-jährige Frau zwei ukrainische Familien in ihrer Zweitwohnung in Lens aufgenommen – überzeugt davon, ganz im Sinn und Geist ihres Urgrossvaters zu handeln.