Gasthof Alpbad – Tolle Aussicht mit dem «Güggel» im Nacken Seit vier Jahren führt Christine Spiess-Hostettler zusammen mit ihrer Familie und einem motivierten Team das Alpbad in Sissach. Nicht nur die Aussicht, auch das Essen überzeugt. Heiner Oberer

Für Alpbad-Chefin Christine Spiess-Hostettler (sitzend links) und ihre Mitarbeitenden sind Wertschätzung, Transparenz, Vertrauen und Teamgeist der Schlüssel für den Erfolg ihres Gasthofes. Foto: Pino Covino

Was für eine Aussicht. Wir sitzen unter Schatten spendenden Kastanienbäumen mit Blick auf den Sissacher Rebberg und die Sissacher Fluh. Eine Rabatte mit unzähligen verschiedenfarbigen Blumen, mit Liebe gehegt und gepflegt, erfreut das Auge. Im Geäst wettert eine Elster, als ob sie über uns verärgert wäre. Hoch am Himmel zieht der Rotmilan seine Kreise und bedeutet wohl mit seinem kurzen Pfeifen der Elster: Ich weiss, wo du bist. Nimm dich in Acht. Als ob es nicht genug des Tierkonzerts wäre, muht sich ein Rind vom nahen Laufstall ins Bewusstsein der Gäste. Wenn schon Idylle, dann hier. In der Gartenwirtschaft des Gasthofs Alpbad in Sissach.