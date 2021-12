20 Jahre «Herr der Ringe» – Tolkien: Vom Krieg traumatisiert, von den Schweizer Bergen inspiriert Vor 20 Jahren kam der erste Film der Trilogie in die Kinos. Vor über 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Vor 110 Jahren wanderte Tolkien durch die Schweiz. Was hat das alles miteinander zu tun? Erstaunlich viel. Raphaela Portmann

Im Krieg: Links Soldaten im ersten Weltkrieg, rechts Tolkiens Fantasiewesen. Foto: Queensferry / Screenshot «Herr der Ringe»

John Ronald Reuel Tolkien ist einer der berühmtesten Autoren des 20. Jahrhundert und bis heute einer der bekanntesten und beliebtesten Geschichtenerzähler aller Zeiten. Was einige vielleicht nicht über den Schriftsteller wissen: Er kämpfte als Soldat im Ersten Weltkrieg und verarbeitete sein Trauma in seinen Fantasy-Romanen.

Tolkien kam am 3. Januar 1892 in Südafrika als Sohn von Arthur Reuel Tolkien, einem englischen Bankmanager, und seiner Frau Mabel Tolkien, geborene Suffield, zur Welt. Nachdem 1894 sein kleiner Bruder Hilary Arthur Reuel zur Welt kam, nahm Mabel die beiden Söhne zu einem Familienbesuch nach England mit. Als jedoch die Nachricht eintraf, Arthur sei an einem Fieber gestorben, wurde daraus ein dauerhafter Umzug.