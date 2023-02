Was wir von Castellio lernen können – Tolerieren, wer anderer Meinung ist, nicht töten Eine Basler Graphic Novel würdigt den Einsatz von Sebastian Castellio (1515–1563) für Toleranz in Glaubensfragen. Martin Stohler

Ein vehementer Befürworter der Toleranz: Sebastian Castellio. Foto: Schwabe-Verlag

Religionen können ausgesprochen intolerante Züge annehmen. Das Christentum ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Sebastian Castellio (1515–1563) kritisierte solches Verhalten in mehreren Schriften und wurde selbst Zielscheibe der Intoleranz.

In ihrem Sachcomic zeichnen Johannes Saurer und Ulrike Albers nun zentrale Stationen von Castellios Lebensweg nach. Dabei liegt der Fokus auf Castellios Verständnis von Toleranz in Glaubensfragen, das auf einer christlich grundierten Menschenliebe basiert. Im konkreten Alltag konnte das manchmal eine rechte Herausforderung sein, wie zum Beispiel die Rivalität Castellios mit seinem jüngeren Bruder deutlich macht.

Geschärft wird das Konzept der Toleranz in der Kontroverse mit dem einstigen Weggefährten Johannes Calvin. Hier wird deutlich, dass es nicht um dogmatische Haarspaltereien geht, sondern um die Frage, wie Christen miteinander umgehen sollen.

Die Graphic Novel von Saurer und Albers erzählt Castellios Leben mit frischem Strich und dynamisch gegliederten Seiten. So erhalten Bilder und Gestaltung einen Eigenwert, und der didaktische Aspekt des Sachcomics gewinnt nie die Oberhand über die Erzählfreude.

Zuerst in Genf, dann in Basel

Castellio wurde 1515 in einem kleinen Ort im heutigen Savoyen geboren. Nach seinem Studium in Lyon schloss er sich 1540 dem Reformator Calvin an und arbeitete einige Zeit als Schulrektor in Genf. 1545 zog er nach Meinungsverschiedenheiten mit Calvin nach Basel weiter, das damals ein beliebter Zufluchtsort protestantischer Glaubensflüchtlinge aus Italien, Frankreich und den Niederlanden war.

Hier verdiente er den schmalen Lebensunterhalt für seine Familie als Korrektor der Druckerei von Johannes Oporinus sowie als Hauslehrer bei Bonifacius Amerbach und als Griechischlehrer an der Basler Universität. Zu seinem Bekanntenkreis gehörte auch David Joris (1501–1556), ein niederländischer Wiedertäufer und Sektenführer, der in Basel unter einer falschen Identität lebte und dessen Gebeine 1559 posthum verbrannt wurden.

Die Verbrennung von Servet

In seinen Schriften sprach sich Castellio dagegen aus, Meinungsverschiedenheiten unter Christen gewaltsam auszutragen. Am prägnantesten brachte er dies im folgenden Satz auf den Punkt: «Einen Menschen töten heisst nicht eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten.» Konkreter Anlass für Castellios Aufruf zur Toleranz unter Christen war die Verbrennung des Spaniers Michel Servet als Ketzer auf Betreiben von Johann Calvin in Genf im Jahr 1553.

Castellios Eintreten für gewaltfreien Umgang bei unterschiedlichen Auffassungen in Glaubensfragen trug ihm heftige Angriffe Calvins und dessen Parteigänger ein. Sie sahen in Castellio ein Werkzeug des Teufels und griffen ihn nicht nur in ihren Schriften an, sondern denunzierten ihn auch bei den Basler Behörden. Noch bevor es zu einer allfälligen Verurteilung kam, verstarb Castellio am 29. Dezember 1563.

